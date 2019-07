Silkeborg-træner: Vi er nødt til at lære hurtigt

Silkeborg forsatte deres dårlige formkurve, da mandskabet løb ind i en ny lussing mandag aften i Aalborg.

Her tabte Silkeborg 1-3 til AaB, og midtjyderne er derfor stadig uden sejr efter oprykningen til Superligaen.

De to første kampe endte med to 0-3-nederlag til Brøndby og Horsens.

- Først og fremmest er den dårlige start et udtryk for, at vi ikke har været ligeså dygtige som de andre.

- Vi kommer nedefra, og vi har en hel del, som aldrig har prøvet at spille Superliga før. Vi har lavet vores del af fejl, og vi er nødt til at lære hurtigt, siger Kent Nielsen.

Selvom Silkeborg-træner Kent Nielsen ser gode takter i sit mandskab, kan han næppe være tilfreds med holdets første halvleg i Aalborg, hvor pausestillingen var 3-0 til hjemmeholdet. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Han så dog også positive takter i sit Silkeborg-mandskab i mandagens kamp.

- Indholdsmæssigt var vores udtryk jo tilfredsstillende. I perioder udfordrede vi jo AaB, så der er faser, som vi kan se perspektiverne i.

- Men vi er fuldt ud bevidste om, at tre nederlag og en målscore på 1-9 ikke er prangende, siger Kent Nielsen.

Kampfakta AaB-Silkeborg 3-1 (3-0). 1-0 Tom van Weert (21. minut). 2-0 Tom van Weert (39. minut). 3-0 Mikkel Kaufmann (41. minut). 3-1 Ronnie Schwartz (78. minut). Gult kort: Frederik Ibsen, Silkeborg (8.)Nicolai Vallys, Silkeborg (53.)Robert Kakeeto, AaB (70.) Tilskuere: 5.885

Blev bedre efter pausen

Silkeborg var bagud 0-3 ved pausen, men anfører Simon Jakobsen er tilfreds med den indstilling, som holdet viste i anden halvleg.

- Som Schwartz sagde i pausen, så er der to måder, man kan komme ud til anden halvleg på. Man kan begrave sig selv og få en snitter, eller man kan komme ud med brystet fremme.

- Vi vandt trods alt anden halvleg. Det kan vi ikke bruge til en skid pointmæssigt, men i den situation vi er i, så må vi tage det positive med, siger Jakobsen.

Silkeborgs Filip Lesniak i kamp med Lucas Andersen fra hjemmeholdet AaB. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

AaB fik sæsonens første sejr og anfører Lucas Andersen var en glad mand, hvor især skarpheden foran mål glædede profilen.

- Vi leverede mange gode præstationer. Vi eksekverede virkelig foran mål, det er det fodbold handler om. Når man laver tre mål, så er det bare nemmere at vinde kampene, siger Andersen.

AaB har nu fire point efter tre kampe, mens Silkeborg stadig har nul.