Silkeborg med svær sæsonstart: Taber stort til HB Køge

HB Køge har fået en fornem start på den nye sæson i 1. division. Søndag eftermiddag blev det til sejr på 3-0 ude over superliganedrykkeren Silkeborg.

Dermed har Silkeborg fået en svær start på den nye tilværelse på anden klasse.

Med nederlaget er Peter Sørensens tropper placeret under nedrykningsstegen med et point.

I søndagens opgør bragte Martin Koch udeholdet foran efter en halv time.

Kampens afgørelse faldt i begyndelsen af anden halvleg. Først scorede Jakob Johansson til 2-0 efter syv minutter, og fire minutter senere øgede Ricki Olsen til 3-0.

Målscorer 31' 0-1 - M. K. Helsted

52' 0-2 - J. Johansson

56' 0-3 - R. Olsen

En anden nedrykker fra Superligaen - Lyngby - har bedre formået at omstille sig til 1. division, men de kongeblå måtte dog nøjes med 2-2 søndag efter at have været foran 2-0 ude mod Fremad Amager. Dermed har Lyngby fem point.

Lasse Fosgaard gjorde det til 1-0 efter 35 minutter, før Mathias Hebo Rasmussen fordoblede føringen på straffespark midtvejs i anden halvleg.

Med 18 minutter tilbage reducerede Samson Lyede for hjemmeholdet, og i sidste minut sørgede Lukas Engel for amagerkanernes udligning.

I Viborg spillede hjemmeholdet 1-1 mod FC Helsingør, og opgøret mellem Næstved og Thisted fik samme facit.

Både Fredericia-Hvidovre og Nykøbing FC-FC Roskilde sluttede uden scoringer.

Dermed blev HB Køge altså det eneste hold, der fik tre point ud af tredje spillerunde.