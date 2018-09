Silkeborg IF ophæver med georgisk angriber

27 mål i 81 Silkeborg IF-kampe blev det til for den georgiske målmager Davit Skhirtladze.

Klubben skriver nemlig på sin hjemmeside, at parterne her til formiddag er blevet enige om at gå hver til sit.

– Vi siger tak for indsatsen til Davit, der har gjort det godt på SIF’s bedste hold siden han kom til klubben fra AGF i vinterpausen 2015/16. Men med nedrykningen til NordicBet Ligaen og udviklingen i SIF med ny sportslig ledelse var tidspunktet nok kommet til, at vi skulle skilles, siger sportschef Jesper Stüker til klubbens hjemmeside.

Den 25-årige offensivspiller har også tidligere tørnet ud for AGF fra 2011-2016, hvor succesen dog aldrig rigtig kom.

I Silkeborg IF fandt Skhirtladze så målstøvlerne frem og scorede blandt andet i pokalfinalen mod Brøndby tidligere i år.

Davit Skhirtladze i duel mod Brøndby IF's Benedikt Röcker i sidste sæsons pokalfinale i Parken. Skhirtladze scorede Silkeborgs mål i 3-1-nederlaget. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

I år er det dog ikke blevet til mål for Skhirtladze, der kun fik spilletid i tre af sæsonens indtil videre syv kampe.

Silkeborg IF skriver, at georgeren allerede har forladt byen og nu er gået på jagt efter en klub, hvor han kan få spilletid, i de europæiske lande, hvor transfervinduet stadig er åbent.

Davit Skhirtladze kom til Silkeborg i 2016.