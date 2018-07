Silkeborg IF-boss: Nu superliga-struktur giver arbejdsro

Når det er lykkedes at nå til enighed om en ny ligastruktur i dansk topfodbold, handler det formentlig om, at klubberne lige under de bedste også er blevet tilgodeset.

I hvert fald roser både Silkeborg IF og Esbjerg fB - der begge har prøvet turen fra den bedste til den næstbedste række og tilbage igen de senere år - den nye struktur.

Ifølge Kent Madsen, der er direktør for Silkeborg IF, er der nu skabt arbejdsro de næste mange år.

- Den centrale del er, at det økonomiske grundlag for klubberne i den næstbedste række bliver markant forbedret på samme måde, som de såkaldte faldskærmspenge til superliganedrykkerne gør det.

- Det betyder, at de klubber - som vi tilhører - der lever i minefeltet mellem de to rækker, får bedre arbejdsbetingelser og får nemmere ved at styre igennem økonomisk, siger han.

Silkeborg-direktør Kent Madsen glæder sig over, at klubberne lige under de bedste også er blevet tilgodeset. Foto: Lone Bergholdt Hald, TV MIDTVEST

Bredere top i dansk fodbold

I Esbjerg mener direktør Brian Knudsen, at aftalen sikrer udviklingen af en bredere top i dansk fodbold.

- Jeg ved ikke, om det bliver nemmere at lægge budgetter. Men det er klart, at der er lidt flere penge at gøre med, hvis det ikke skulle lykkes at blive i Superligaen.

- Det må alt andet lige være til gavn for dansk fodbold, at man kan investere mere langsigtet, siger han.

Begge direktører er enige om, at modellen med to direkte op- og nedrykkere er bedre end det nuværende kvalifikationsspil med playoffkampe.

Det var netop to playoffkampe mellem Esbjerg og Silkeborg, der førte til, at de to klubber fra og med næste sæson bytter plads i henholdsvis Superligaen og 1. division.