SIF klar til 1. Division: Det skal være en énårsforestilling

Det var en flok dybt nedtrykte Silkeborg IF-spillere der i slutningen af maj vendte hjem fra Esbjerg som førstedivisions-spillere, efter at vestjyderne sendte silkeborggenserne ned i mørket med et 3-0-nederlag.

På søndag åbner Silkeborg IF så tilværelsen i NordicBet Ligaen, når de tager imod Thisted FC, og nedrykningen har fyldt meget i manager Peter Sørensen hen over sommeren.

- Det har ærlig talt været lidt hårdt. Vi skulle sunde os oven på den sidste, skæbnesvangre kamp vi spillede nede i Esbjerg, hvor vi rykkede ud. Og der vil jeg da gerne afsløre, at det også tog hårdt på mig. Men vi jo face reality, og erkende, at vi faktisk kvalificerede os til at spille i første division, fortæller Peter Sørensen til Skipperligaen.

- Fact er, at vi var for dårlige til at være i Superligaen sidste år. Det er derfor, vi spiller i 1. division i år. Og nu må vi så vise, at det skal være en énårsforestilling.

Et af de mange bruger spørgsmål der kom til manageren, gik på forventningerne om oprykning i den kommende sæson.

- Ser du det som en katastrofe hvis Silkeborg ikke rykker op igen med det samme?, spurgte brugeren Anders Juul Lauesen.

- Det vil være en meget stor nedtur. Selvom det er svært, så har vi nogle faciliteter og nogle forudsætninger, som er rigtig gode. Selvom de måske ikke er bedre end Viborg, så er de i hvert fald lige så gode, selvom de (Viborg, red.) måske har lige så mange penge som os. Så jeg tænker, at vi på en god dag bør være stærkere end dem.

Hele interviewet med Peter Sørensen - samt de tre interviews med Thomas Thomasberg, David Nielsen og Bo Henriksen - kan også findes som podcast i din foretrukne Podcast-app eller lige her på Soundcloud.

Du kan også se hele Facebook-live interviewet med Peter Sørensen herunder.

Kampen mellem Silkeborg IF og Thisted FC spilles på JYSK Park på søndag klokken 13:45.