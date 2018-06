Sidste eksamen og huen på: - Det føles som at føde

I Østjylland er der i denne tid ekstra glæde, sved og måske også tårer end normalt på gymnasierne.

Studenterne er til de sidste eksaminer, mens forældre og andre interesserede venter spændt uden for døren med den famøse studenterhue.

Mette Ilkjær og Selma Møller er nogen af dagens smilende studenter.

På Egaa Gymnasium summer det af liv. Her er det nemt at kende studenterne på de store smil og flotte huer.

- Det føles rigtigt godt. Det har været en hård eksamensperiode, siger Selma Møller, der har afsluttet eksamensforløbet med AT, hvor oldtidskundskab og idræt blev blandet sammen.

- Det har været en vildt god dag, siger Sidsel Hauge.

- Det er kæmpe stort, stressende og vildt. Nu har man kæmpet for det i tre år, så nu skal den have gas, siger Oskar Emil Jacobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

For Oskar Emil Jacobsen har dagen været helt speciel.

- Det er kæmpe stort. Især fordi min far og mor, som er skilt, er her begge to. Det sker meget sjældent, så det har betydet helt vildt meget, siger Oskar Emil Jacobsen.

Han kan næsten ikke beskrive dagen, men forsøger alligevel.

- Det kan måske sammenlignes med at føde, griner Oskar Emil Jacobsen.

Klar til sabbatår

To af de elever, som i dag fik huen på, er sikre på, hvad de skal få de kommende år til at gå med.

Liv Truelsen og Sidsel Hauge er klar til at komme væk fra skolen for at arbejde og rejse.

Sidsel Hauge og Liv Truelsen er klar til mere end ét sabbatår.

- Jeg skal have to sabbatår med arbejde og rejse. Jeg skal til Tanzania og undervise om halvandet år, siger Sidsel Hauge.

- Det er mega skønt endelig at være fri fra skolen. Nu skal der ske noget andet, siger Liv Truelsen, der også vil til Afrika for at undervise.

Kilde: Største og mindste huemål giver øl til klassen.Sidste eksamenskarakter skrives i guld-logoet i huens foer.Den for evigt udkårne skriver sit navn i guld-logoet i huens foer.Trekanten klippes i studenterhuens svederem, hvis man ser solopgangen efter en fest.Firkant klippes i huens svederem, hvis man tømmer en kasse øl i løbet af 24 timer.Frække aftaler skrives på indersiden af svederemmen.Et hak klippes i huens skygge hvis man må overgive sig til Uuulrik (brække sig).Hele skyggen fjernes, hvis man skal til udpumpning.Har man på hospitalet stadig overskud til at score sygeplejersken ryger stormremmen.Kilde: Hueforhandler C.L.Seifert

Huer til næsten alle

Der er gennem de sidste år kommet flere og flere huer til, så det nu ikke længere kun er studenter på de gymnasiele uddannelser, som kan se frem til flotte huer.

Når frisørerne er færdige, så er huen pink, mens landmændene kan sætte grønne huer på hovedet.