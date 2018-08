Sebastian Klein: At frygte ulve er som at frygte at flyve

Tirsdag kom det frem, at en ulv har tilbragt sommeren i det nordlige Djursland. Det har allerede affødt massive reaktioner på Facebook, hvor borgerne i området diskuterer, hvorvidt de skal frygte den nye firbenede beboer eller ej.

- Det er jo fantastisk at det smukke dyr er kommet tilbage. Jeg håber at møde én, en dag. Det ville være en fantastisk oplevelse. Ulven er mere bange for mennesket, end vi er for dem, skriver én bruger.

Den der frygt som mange mennesker har for at blive spist af en ulv eller for at deres børn bliver spist af en ulv, det er en frygt, som svarer til at være bange for at flyve Sebastian Klein, naturformidler og tv-vært

- Vi har ikke brug for ulve på halvøen. Der er alt for stor en befolkningstæthed i Østjylland til, at vi kan have store rovdyr, skriver en anden.

Irriterende for får

Men med mindre man er et får, er der ingen grund til at frygte ulven, mener naturentusiast, formidler og tv-vært Sebastian Klein.

- Jeg synes ikke, jeg skal bestemme over, hvad østjyderne skal synes, men der er ikke nogen grund til at være bekymret i hvert fald. Om man vil være begejstret eller møghamrende sur over, at der er render en ulv rundt på Djursland, det er op til én selv, men der er ikke nogen grund til bekymring og der er ikke nogen grund til at være bange, siger han og fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at ulve er møgirriterende for fåreavlere, for ulve spiser får og det er derfor, der er lavet en kompensationsordning, hvor fåreavlere, der får deres får spist af en ulv, kan få en økonomisk kompensation.

Er man fårehyrde er der god grund til at være irriteret på ulven, siger Sebastian Klein.

Meget lidt farlig

Selv om ulven er et rovdyr, har skarpe tænder og altså gerne dræber fuldvoksne får, så er der meget lille sandsynlighed for at ulven angriber mennesker, siger Sebastian Klein.

- Den der frygt som mange mennesker har for at blive spist af en ulv eller for at deres børn bliver spist af en ulv, det er en frygt, som svarer til at være bange for at flyve. Ting kan gå galt. Man kan jo aldrig vide, men sandsynligheden for at det sker er virkelig lille.

I Europa skal virkelig mange år tilbage i tiden for at finde eksempler på ulveangreb. Ulve angriber kun hvis de er syge, føler sig truede eller er decideret udhungrende. Ingen af delene forekommer i Europa og slet ikke i Danmark.

- I de senere år har vi formået at forvalte vores ulve på en måde, så vi i Europa i hvert fald har sørget for, at de faktisk ikke rigtigt er farlige for mennesker mere, fortæller Sebastian Klein.

Vildkameraer har spottet ulv på Djursland i starten af juli og igen i august, bekræftede Naturhistorisk Museum tirsdag.

Eventyr skurken

Når mennesker alligevel ofte frygter ulven, så skyldes det både vores kulturarv og den måde ulven italesættes i medierne på, mener Sebastian Klein.

- Vi kender ulven fra eventyrerne som den store skurk fra Rødhætte og Peter og Ulven, siger han og tilføjer:

- Samtidig så elsker mennesker og journalister sensationer og vi elsker at spille på folks frygt. Det er der stemmer i hos politikerne, det er der historier i for pressen og det er i virkeligheden noget rigtig rigtig skidt at vi skal bruge tid på at snakke om et problem, som ikke rigtig er et problem. Vi har masser af problemer ude i verden og vi har masser af problemer i Danmark, men ulven er ikke et af de største af dem.