Se kortet: Disse spisesteder er Østjyllands brodne kar

Døde muldvarpe i køkkenet, grøntsager direkte på gulvet og mug på bordene. Det er blot et par eksempler på ting, der udløser en sur smiley. I Østjylland er der 36 steder, som er på Fødevarestyrelsens liste over brodne kar.

De 36 virksomheder betegnes som særligt slemme og har i løbet af de seneste fire kontrolbesøg fået minimum tre anmærkninger, påbud eller bøder.

På kortet nedenfor kan du klikke dig rundt og læse om stederne. Oversigten er lavet den 5. september:

TV2 ØSTJYLLAND har besøgt flere af stederne, der af gode grunde ikke er glade for at stå på listen. Et af dem er Bønnerup Fisk - også kaldet Mølle Fisk - på havnen i Bønnerup, som ved de seneste fire kontrolbesøg har fået tre af de helt sure smileys og bøder for 30.000 kroner.

Indehaveren erkender, at der ikke har været gjort ordentligt rent, og at der har været problemer med sporbarheden på fiskene.

- Det beklager vi selvfølgelig, men det er ikke ensbetydende med, at vores fisk ikke er friske, og at der ikke er rent, der hvor fisken står. Der er ingen fare for fødevaresikkerheden i den forbindelse overhovedet, siger Klaus Dethlefsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Går i for små sko

Under besøgene hos fiskehandlen har Fødevarestyrelsen blandt andet påpeget, at gamle flamingokasser blev brugt til opbevaring af flere forskellige typer fisk, at der var beskidt og snavset i produktionen, og at ekspedienterne ikke brugte handsker eller vaskede hænder, som reglerne foreskriver.

- Der har været meget travlt engang imellem, og så nogle gange er rengøringen blevet skubbet en dag mere, end den skulle have været. Vi har da et ansvar for det, men min samvittighed er stadig i orden. Kunderne, der kommer langvejs fra, er tilfredse, siger indehaveren.

Det er godt med regler, men nogle gange går de i selvsving, og så får man sådan en bøde. Jeg synes, at det er totalt urimeligt. Klaus Dethlefsen, indehaver Bønnerup Fisk

Klaus Dethlefsen mener da også - ligesom mange andre virksomheder på Fødevarestyrelsens liste - at kontrollanterne til tider går i lidt for små sko og langer bøder ud for tidligt i stedet for at vejlede.

Bønnerup Fisk fik for nylig en bøde på 15.000 kroner for manglende etiketter på 15 poser med hummerhaler, som måtte kasseres.

- Det er godt med regler, men nogle gange går de i selvsving, og så får man sådan en bøde. Jeg synes, at det er totalt urimeligt. Vi føler, at der er nogle af dem (kontrollanterne, red.), der ikke kender så meget til det virkelige liv og går for meget op i regler og reglementer, lyder det fra ham.

Over 300 steder på landsplan

Klaus Dethlefsen mener ligeledes, at hans virksomhed bliver gået hårdere til end andres, og det bekræfter Fødevarestyrelsen på sin vis.

For alle de 36 steder på listen er under skærpet tilsyn, og Fødevarestyrelsen har en særlig indsats mod netop dem. Stederne betaler da også selv for det næste besøg efter en sur smiley.

- På landsplan har vi lidt over 300 steder på listen. Dem besøger vi jævnligt, og vi har i nogle tilfælde også lukket virksomheder i flere dage, fordi de ikke har styr på, hvor maden kommer fra eller noget lignende. Så får de først lov til at åbne igen, når vi kommer ud og ser, at der er rettet op, forklarer chef fra Fødevarestyrelsens rejsehold, Michael Rosenmark, til TV2 ØSTJYLLAND.

En ny lov kan faktisk få endnu større konsekvenser for de brodne kar i branchen.

I begyndelsen af maj vedtog samtlige partier i Folketinget nemlig en lovændring, som gør det muligt for Fødevarestyrelsen at sætte ekstra hårdt ind over for den hårde kerne af fødevarevirksomheder, der er uimodtagelige over for råd, vejledning og sanktioner.

Kan få karantæne

- Der findes desværre et mindre antal virksomheder, som er blottet for sund fornuft, når det gælder fødevaresikkerhed. Jeg er tilfreds med, at de brodne kar, som bliver ved med at overtræde reglerne, nu kan blive mødt med endnu hårdere virkemidler, så vi kan få dem stoppet, sagde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), i den forbindelse.

Udover muligheden for at sætte en virksomhed i karantæne i en periode på op til seks måneder, hvor virksomheden ikke må drive sin forretning, bliver bødestørrelserne over for denne særlige målgruppe forhøjet.

De kan blive hårdt straffet, hvis de begår samme fejl tre gange i træk, men min forventning er, at mange vil nå at få styr på tingene. Så måske en-to gange om året vil karantæner blive givet. Michael Rosenmark, Fødevarestyrelsens rejsehold

En virksomhed, der i dag f.eks. ville få en bøde på 10.000 kroner for mangelfuld rengøring, kan fremover få en bøde på 20.000 kroner.

Det er ikke kun en virksomhed, som i yderste konsekvens kan få karantæne. Den ansvarlige for virksomheden kan også forbydes at drive fødevarevirksomhed helt eller delvist i en periode.

Lovændringen trædte i kraft den. 1. juli i år. Men endnu er de hårdere straffe ikke blevet anvendt. Og det forventer Fødevarestyrelsen da heller ikke, at de vil blive ret ofte.

- Jeg tror, at de får en præventiv effekt, så flere retter ind. De kan blive hårdt straffet, hvis de begår samme fejl tre gange i træk, men min forventning er, at mange vil nå at få styr på tingene. Så måske en-to gange om året vil karantæner blive givet, siger Michael Rosenmark.

