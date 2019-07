Se det interaktive kort – her føler cyklister sig mest utrygge

For mange cyklister føler sig utrygge i trafikken.

Det mener Cyklistforbundet, som ved hjælp fra landets cyklister har forsøget at kortlægge de steder, hvor cyklisterne føler sig mest udsatte.

Især manglende cykelstier og utrygge kryds fylder i de knap 4.000 indberetninger, som Cyklistforbundet blandt andet har fået via de sociale medier, hvor de fra januar til maj åbnede op for indberetninger.

- Konsekvensen af, at mange føler sig udsatte, er blandt andet, at mange lader være med at cykle, eller ikke lader deres børn cykle, fordi de ikke tør. Det er meget uheldigt, og vi kan se, at der er færre og færre, der cykler, siger Jørgen Schlosser, pressekonsulent i Cyklistforbundet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Du kan se kortet herunder og læse de forskellige indberetninger.

Tilbage i januar åbnede cyklistforbundet et interaktivt kort, hvor cyklister kunne indberette de steder, hvor de føler sig mest utrygge. Det var aktivt frem til maj, hvorefter de forskellige informationer nu er blevet bearbejdet.

Ifølge Jørgen Schlosser handler næsten 44 procent af de 3.866 anmeldelser om manglede cykelstier. En fjerdel oplever, at kryds og sving er utrygge. Ellers handler det om dårlig vedligehold, manglende belysning og græs på cykelstier, lyder det fra Cyklistforbundet.

222 indberetninger i Randers

Mange steder i Østjylland har cyklister indberettet forskellige ting, som de mener er uhensigtsmæssigt og utrygt for dem. Blandt andet i Randers Kommune, hvor der er kommet 222 indberetninger, hvor cyklister blandt andet fortæller, hvad de synes, der er galt, og hvilke konkrete oplevelser, de har de pågældende steder.

- Man må erkende, at meget politik er baseret på følelser frem for fakta. Her har vi nu en stribe personlige beretninger fra cyklister, og de kan forhåbentlig være med til at gøre indtryk på politikerne, så vi kan få en bedre infrastruktur, siger Jens Peter Hansen, der er formand for bestyrelsen i Cyklistforbundet i Randers og medlem af hovedbestyrelsen i forbundet. Derudover er han tidligere medlem af byrådet i Randers Kommune for Venstre.

Jens Peter Hansen mener, at de mange indberetninger kun er toppen af isbjerget.

- Jeg aflæser det her som, at samfundet har et problem med, at der er mange, der undlader at cykle, fordi de for eksempel føler sig utrygge. Her har vi hørt fra dem, der rent faktisk cykler, men det fortæller ikke om alle dem, der ikke cykler eller for eksempel ikke lader deres børn cykle, fordi de synes, det er for farligt, siger han

Skal skabes bedre rammer for cyklister

Jens Peter Hansen håber derfor, at de næsten 4.000 indberetninger nu kan være med til at råbe politikere og forvaltninger op landet over, for cykling er godt for sundheden og godt mod trængslen på vejene, lyder det fra lokalformanden.

- Det store udbytte af det her skal gerne være, at det er med til at skabe bedre rammer for aktivt mobilitet. Det er vigtigt, og der er et stort potentiale, men der bliver ikke sat nok ressourcer af til det, siger Jens Peter Hansen.

Han har selv lavet fire indberetninger om utrygge forhold i Randers Kommune.