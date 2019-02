Se de skønne billeder: Lille Molly har fundet et trygt hjem

I 10 måneder overlevede hunden Molly et liv på egen pote, inden hun i januar blev indfanget i Horsens.

Siden har den lille hund haft et midlertidigt hjem i Kolding, hvor pensionsindehaver og samarbejdspartner med Dyreværnet Gitte Visbech har taget sig af Molly.

Molly er ifølge Susanne Harbo svært tilfreds med at blive nusset på maven. Foto: Privat

Faldt for Mollys øjne

Nu har Molly dog fundet et permanent hjem hos Susanne og Ole Harbo, der bor i en bolig på landet ved Hammershøj nær Randers.

Susanne Harbo er 62 år og er netop gået på efterløn. Hun har med andre ord god tid til at tage sig af Molly.

- De er nogle dejlige mennesker, der har noget af det indhold, jeg godt kan lide. De har en positiv tilgang til det, og Susanne har masser af tid til at få bygget Molly op og få hende ind i en hverdag, siger pensionsejer Gitte Visbech til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var kærlighed ved første blik, da Molly mødte Susannes søns gravhund Bertha. I hvert fald for Molly. 'Hendes hale har vist ikke logret så meget, mens hun har været her', skrev Susanne Harbo efterfølgende i en sms til pensionsejer Gitte Visbech. Foto: Privat

Gitte Visbech har nøje udvalgt parret Harbo til at tage sig af Molly, der har brug for masser af tryghed og kærlighed. Det kan hun heldigvis få i hjemmet hos Susanne og Ole.

- Jeg faldt for hendes øjne, og så vi blev dybt rørte af hendes historie. Vi mente, at vi med 40 års erfaring med hunde kunne tilbyde hende et godt hjem, siger Susanne Harbo til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er ikke i tvivl om, at hun er lækker. Hun er en lille, fantastisk hund. Susanne Harbo

Skal være mere tryg

Susanne og Ole mistede i november deres 13-årige hund, og Susanne kan ikke forestille sig selv uden hund. Hun blev opmærksom på Molly, da hendes svigerdatter sendte et link til historien om den lille hund.

- Molly er meget forsigtig. De første par dage farede hun sammen ved de mindste lyde, når vi gik tur. Det går super godt, når vi er indenfor, men jeg tør ikke gå tur med hende, uden at hun er i snør. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne kalde hende til mig, hvis hun bliver bange, siger Susanne Harbo til TV2 ØSTJYLLAND.

Molly på tur med Susanne og Ole Harboe samt Gitte Visbach fra Dyreværnet Kolding. Foto: Hans Jørgen Riis/Dyreværnet

Det kommer til at tage lang tid at gøre Molly til en mere tryg hund, lyder det fra Susanne Harbo.

- Det bliver en lang proces, men hun er en kærlig lille hund, og den første uge er gået godt.

Molly har noget helt specielt og alle, der har mødt hende, er blevet forelsket i hende. Gitte Visbech, pensionsejer & samarbejdspartner med Dyreværnet

Sky, men kærlig

De første dage kunne Molly ikke helt finde ud, hvor hendes mad og kurv var, men det er der kommet styr på. Molly har også sit eget lille hjørne i sofaen i stuen.

- Der lægger hun sig på et lammeskind. Selvom hun er sky, har hun været fantastisk til at lade mig nusse hende, siger Susanne Harbo til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Hvis min mand kalder hende til sig, så hopper hun op i stolen og slikker ham i ansigtet. Den anden dag hoppede hun også op i sengen og slikkede mig i ansigtet. Så sagde jeg, at det måtte hun vist ikke, men det var hun nu rimelig ligeglad med. Hun lagde sig bare på ryggen med alle ben lige op i luften.

Molly er ikke for fin til at slikke sine nye ejere i ansigtet. Foto: Privat

Går lige i hjertet

Molly er tilsyneladende godt klar over, at hun er lidt svær at stå imod.

- Hun er ikke i tvivl om, at hun er lækker. Hun er en lille, fantastisk hund. Hun er godt nok dejlig, og vi vil gøre vores aller, aller bedste for, at hun får et dejligt hundeliv, lyder det fra Susanne Harbo.

Efter et lille år som hjemløs er Molly nu blevet husets kæledægge hos parret Harbo. Foto: Privat

Selvom Molly har forladt pensionsejer Gitte Visbech, har Gitte Visbech løbende været i dialog med Susanne Harbo.

- Molly gik totalt ind i hjertet på mig. Jeg har haft over 300 hunde igennem min pension, og det er ganske få, der er kravlet ind under huden på mig. Molly har noget helt specielt og alle, der har mødt hende, er blevet forelsket i hende. Det er godt, jeg har fire i forvejen, for ellers var hun kommet med hjem. siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Historien om Molly er endt godt, men Dyreværnet gør opmærksom på, at mange andre hunde fortsat mangler en ejer.

