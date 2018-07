Se de flotte billeder: Sådan så blodmånen ud over Østjylland

Mange østjyder har formentlig tilbragt fredag aften under den åbne himmel.

Her kunne man nemlig opleve århundredets længste totale måneformørkelse, hvor månen fik et rødt skær - også kaldet for en blodmåne.

Når der er blodmåne, bliver månen rød, når den befinder sig helt i skyggen af jorden, hvor der intet solskin er. Solen, månen og jorden står i en lige linje.

Det bedste kig mod blodmånen fik man, hvis man havde frit udsyn mod øst. Månen stod nemlig lavt, og hvis man så blodmånen fra byen, kunne høje bygninger komme i vejen.

Den længste blodmåne i det 21. århundrede

Den totale måneformørkelse i aften var ikke af almindelig længde, men varede hele 103 minutter fra start til slut.

Det skyldtes, at fuldmånen samtidig befinder sig længst fra Jorden i sin bane – det såkaldte apogæum, hvilket gør, at Månen bevæger sig langsommere om Jorden, når den er længst fra den.

TV2 ØSTJYLLAND har modtaget flere fine billeder af blodmånen af jer brugere. Her kan du se nogle af dem.

Hvis du har taget et billede af blodmånen, som du gerne vil dele med os, så skriv endelig til stbr@tv2oj.dk.

Blodmånen som set fra Lystrup Foto: Jesper Klein Petersen

Blodmåne over Skanderborg - tak til Flemming. Foto: Flemming Mechlenborg Kristensen

På Aarhus Havn blev der gået alvorligt til opgaven... Foto: Stinne Lageri Damborg

Dima har delt dette fine billede i facebookgruppen Samsø-Net-Avis. Foto: Dima Slastuhshevski

Endnu et billede fra i facebookgruppen Samsø-Net-Avis. Foto: Dima Slastuhshevski

'Himmelbjerget. Mens man venter på blodmåne', har Orm Bossemeier skrevet om dette billede i facebookgruppen 'Alt om Skanderborg. Foto: Orm Bossemeyer

Et nærmest kunstnerisk billede fra Aarhus Havn. Foto: Stinne Lageri Damborg