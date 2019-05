Schwartz skyder Silkeborg i Superligaen på frisparksdrøn

Silkeborg kunne lørdag gå amok i jubelrus, et år efter at den midtjyske fodboldklub rykkede ud af Superligaen.

Med en hjemmesejr på 2-0 over Nykøbing FC i sidste spillerunde i 1. division er Silkeborg tilbage i landets bedste række.

Topscorer Ronnie Schwartz satte festen i gang med et frisparksdrøn efter et kvarter, da de midtjyske værter foran 8146 tilskuere tog den direkte oprykkerplads foran Viborg.

Ti minutter før slutfløjt slog angriberen til igen, da han cementerede sejren.

VIDEO: Se de jublende spillere og fans herunder.

Viborg kan sammen med Lyngby fortsat gøre Silkeborg selskab i Superligaen, men de to hold skal nu ud i to drabelige playoffdueller mod henholdsvis Hobro og Vendsyssel.

Nykøbing FC havde ikke noget på spil lørdag i Silkeborg, hvor hjemmeholdet hurtigt satte sig på spillet.

Schwartz har i denne sæson skaffet Silkeborg mange point med sine nu 25 mål, der gør ham til ligatopscorer.

Lørdag svigtede han ikke, da han efter et kvarter smart tog bolden mellem benene på Nykøbings Kasper Jensen og blev fældet lige på kanten af straffesparksfeltet.

Herfra kanonerede Ronnie Schwartz selv bolden op i målhjørnet og fik skabt hurtig forløsning hos hjemmepublikummet. Ikke mindst fordi målene kort efter begyndte at tikke ind fra Viborg, der kom foran mod Fremad Amager.

Kun med en sejr kunne silkeborgenserne vide sig sikre på den direkte oprykning - ellers risikerede de at blive overhalet.

På kunstgræsset virkede Silkeborg i fuld kontrol med hurtigt og målsøgende spil mod Nykøbing, der blev trykket langt tilbage. Intet tydede på, at kampen skulle blive det mindste spændende.

Men måske kom værterne til at tænke lidt for meget. At der pludselig var noget at miste. For Nykøbing blev lukket tilbage i kampen og begyndte at true Silkeborg-målet.

Kæmpe jubel på tilskuerpladserne, da Silkeborg sikrede sig sejr Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Det var dog mere nogle lidt tilfældige situationer, hvor bolden fik lov til at springe rundt i Silkeborg-feltet, end egentlige afslutninger.

Med et kvarter tilbage måtte hjemmeholdets keeper Oscar Hedvall dog helt ned til stolperoden og puffe et godt skud fra Nykøbings Chris Thorsheim ud til hjørnespark.

Det var fortsat hjemmeholdet, der var farligst, og både Schwartz, Stephan Petersen og Jeppe Okkels kom til afslutninger, der kunne have lukket kampen helt.

Hjemmeholdets tilskuere var alligevel tydeligt nervøse, og de sprang derfor op af sæderne, og flere omfavnede hinanden, da Schwartz gjorde det til 2-0 med ti minutter tilbage.

Med tre direkte nedrykkere fra Superligaen i næste sæson får det unge og pasningsstærke oprykkerhold det sandsynligvis svært mod hold, der kan trykke dem hårdere fysisk, end tilfældet har været i 1. division.

Men Silkeborg-holdet har på vejen tilbage til landets bedste række vist, at det kan klare modgang og hårde tider.

De første tre kampe gav kun tre point, hvilket betød, at klubben fyrede den daværende cheftræner, Peter Sørensen. Han blev erstattet midlertidigt med Michael Hansen, inden Kent Nielsen tager over fra næste sæson.