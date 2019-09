SAS åbner to nye ruter i Aarhus Airport - og lukker fire andre

Sydeuropa er et populært ferieområde (også) for os østjyder, og det får nu SAS til at åbne to nye sommerruter fra Aarhus Airport.

Fra sommeren 2020 kan man således rejse til Alicante i Spanien og Chania på Kreta i Grækenland med udrejse fra Aarhus Airport.

- SAS har set, at der er noget potentiele i de her destinationer, og vi ved, at der er mange østjyder, der gerne vil rejse til dem. Det er utrolig vigtigt for os at servicere dem, siger lufthavnsdirektør Peer H. Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi er glade for at få Alicante på listen, for det har været meget efterspurgt af østjyderne. Det er godt set af SAS, at de åbner til Alicante.

Alicante er en af de hurtigst voksende byer i Spanien. Økonomien er hovedsagelig baseret på turisme og vinproduktion Foto: Jan Jørgensen - Ritzau Scanpix

Mere svensk og spansk

SAS vil desuden fordoble antallet af afgange mellem Aarhus og Stockholm, og antallet af afgange mellem Aarhus og København øges til over seks om dagen.

- Det er godt, at der kommer flere afgang til Stockholm. Det skal der til for at servicere forretningsfolkene. Vi har rigtig mange virksomheder, der har forbindelser til Stockholm. Arlas hovedkontor ligger fx i Aarhus, men de har en stor afdeling i Stockholm og mange afdelinger i Sverige, siger lufthavnsdirektør Peer H. Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyder kan fra sommeren 2020 også nemmere komme til de spanske destinationer Malaga og Palma de Mallorca. I sommerprogrammet for 2020 næsten tredobler SAS antallet af sæder til de to rejsemål.

- Vi flyver til de destinationer, vores kunder efterspørger. Vi agerer ud fra, hvor justering af ruterne giver mest værdi for Aarhus og vores kunder i området, siger tiltrædende koncerndirektør i SAS, Simon Pauck Hansen, i en pressemeddelelse.

Århus Charter åbner også for en ny rute fra Aarhus Airport i 2020. Det drejer som om Rhodos, der ikke tager sig dårligt ud på dette billede. Foto: Århus Charter

Farvel Manchester

Det er til gengæld slut med at flyve direkte fra Aarhus til henholdsvis Manchester, München, Rom og Faro. Disse destinationer kan fremover nås via en mellemlanding i København.

Det er blot 10 måneder siden, at SAS åbnede for en direkte flyvetur fra Aarhus til Manchester og München.

- Vi har været glade for at have afgangen i vores rutenet, men hvis vi ikke kan få de rigtige afgange, er det bedre, at flytte afgangen til København. Hvis man ikke har høj belægning på sit fly, så skal man flytte den rute, siger lufthavnsdirektør Peer H. Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg tror, SAS kan se, at de kan lave en stærkere business case ved at flytte afgangen til København. SAS finder nogle andre måder at bruge det her fly på. Det er det, der gør, at kagen i sidste ende bliver større.

Samlet set vil SAS til næste sommer flyve ni direkte ruter fra Aarhus: København, Stockholm, Oslo, Split, Nice, Malaga, Palma, Alicante og Chania.

Rhodos er med sit areal på små 20.000 km² en af de større græske øer. Der er ifølge Wikipedia omkring 800.000 indbygere på øen. Foto: Simon Bohr - Ritzau Scanpix

Charterselskab vil også være med

Mandag kan Århus Charter også byde ind med nyheden om, at selskabet fra sommeren 2020 kan tilbyde østjyderne at rejse fra Aarhus Airport til den græske solskinsø Rhodos.

Det sker i et nyt samarbejde med flyselskabet Great Dane Airlines.

Århus Charter flyver første gang til Rhodos i den første weekend i maj, og flyveturene til ”Solgudens Ø” fortsætter frem til efterårsferien.