Sandwich tilbagekaldes grundet manglende mærkning

Der mangler dansk mærkning på produktet "Sandwich med Salami-Käse" fra Fabry's Food & Snack. Og det kan være problematisk for en række allergikere, hvorfor produktet nu bliver tilbagekaldt.

Det oplyser Salling Group i en pressemeddelelse.

Læs også Nu er det slut med at kalde dette for en pølse - Randers-firma undrer sig

Produktet bliver solgt i Netto-butikker over hele landet.

Sandwichen indeholder gluten, mælk og æg, men det fremgår altså ikke af emballagen.

Læs også Nu bliver din festival-øl mere bæredygtig

Derfor bliver forbrugere med allergi over for gluten, mælk eller æg opfordret til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken.

Produktets bedst før dato er 18.04.2019.

Den manglende danske mærkning er konstateret efter en gennemgang foretaget af Salling Group.