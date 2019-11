VIDEO: Salling tænder julelysene

Flere tusind østjyder trodsede vinterkulden og stod klar, da Salling lidt over syv tændte de mange julelys, som stormagasinet de kommende måneder vil være pakket ind i.

De mange fremmødte talte i kor ned fra ti og hujede og klappede højlydt, da lysene blev tændt.

Den efterfølgende gratis koncert med rapperen Kesi lod imidlertid vente på sig, da musikeren var forsinket.

Glæder sig

Det er femte år i træk, at Sallings bygning i det centrale Aarhus bliver forvandlet til en kæmpemæssig julegave og nedtællingen til lystændingen er efterhånden blevet noget af et tilløbsstykke.

TV2 ØSTJYLLAND SENDTE LIVE FRA LYSTÆNDINGEN:

- Det er et helt særligt øjeblik, også for os medarbejdere. Vi glæder os hele året til den her dag, hvor vi inviterer byen til julefest, siger Birthe Wiberg, marketingschef i Salling.

Har fundet en vinderformel

Salling tæller ikke de fremmødte, men de skyder på, at der hvert år dukker mellem 8.000 og 10.000 mennesker op til julekickstarten i Aarhus, hvor Karin Salling, enken efter Herman Salling, som skabte Dansk Supermarked, har æren af at tænde julelysene.

Og de mener, de har fundet opskriften på et succesfuld event.

- Vi genbruger samme formel fra de andre år, for det er jo blevet en tradition. Så det skal man passe på med at lave om på. Vi har en ny kunstner til at spille hvert år, men det er også det, siger Birthe Wiberg.

Oliver Kesi udgav sin nye EP '888' i starten af september, hvorfra især sangen 'BDK' sammen med Gilli hitter lige nu. Foto: Scanpix

Traditionen tro følger der nemlig musik med i pakken, og i år var det altså Kesi, der med lidt forsinkelse fik lov til at spille for de mange fremmødte.

Den 27-årige Nørrebro-musiker gav en 'intim minikoncert'.

Lidt en tilfældighed

Første gang stormagasinet fyrede op for lysene i Aarhus og Aalborg var i 2015.

- Det opstod faktisk lidt tilfældigt for fem år siden, da vores daværende julebelysning var slidt. Så henvendte vi os til et arkitektfirma, som hjalp os på vej med den her nye julefacade, siger Birthe Wiberg.

- Og når vi nu havde de her flotte lys, så kunne vi lige så godt lave et event ud af det, siger marketingschefen.