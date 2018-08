Salg sikrer Silkeborg stort overskud efter nedrykning

Det koster som regel kassen at rykke ud af Superligaen. Men fodboldklubben Silkeborg må glæde sig over, at klubben i hvert fald økonomisk får muligheder for at komme helskindet igennem denne sæson i 1. division.

Torsdag præsenterede selskabet bag fodboldklubben et halvårsregnskab, der viste et overskud på 22,7 millioner kroner før skat.

Heraf står alene fodbolddelen i selskabet for 17,5 millioner kroner af overskuddet.

Overskuddet på fodbolddelen skyldes ikke mindst, at klubben har skilt sig af med tre vigtige spillere.

- Det er dog vigtigt at understrege, at det gode resultat i fodbold er en konsekvens af et ekstraordinært godt transferresultat på 21,3 millioner kroner med baggrund i salgene af Robert Skov, Jens Martin Gammelby og Sammy Skytte.

- Vi spiller som bekendt i næstbedste række i denne sæson, og resultatet betyder, at vi har opnået en økonomisk robusthed, der gør det muligt at lave et sats på fodboldfronten, siger Silkeborgs administrerende direktør, Kent Madsen, i en pressemeddelelse.

Forventninger fastholdes

Omsætningen i selskabet blev forøget til 65,3 millioner kroner, en stigning på næsten 30 millioner kroner.

Silkeborg fastholder forventningerne om, at klubbens resultat for hele året kommer til at blive et overskud på mellem 15 og 25 millioner kroner.

Klubben har en egenkapital på 195,8 millioner kroner.

Sportsligt går det mere trægt efter nedrykningen og de toneangivende spilleres afgang.

Silkeborg indtager efter seks kampe niendepladsen i 1. division med syv point.