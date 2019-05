Sælger over ét tons affald om dagen: - Det er utroligt, hvad folk smider ud

Otte ansatte fiser rundt på Værdicentralen i Skanderborg, og sætter ting på plads og gør klar. Her holder de åbent tirsdag til lørdag, og der er nok at se til.

- Det er utroligt, hvad folk smider ud, fortæller Jeppe Vestergaard, som er afdelingsleder og med til at gøre butikken klar.

Genbrug er god brug. Foto: Privatfoto (Værdicentralen)

- I tidens løb har vi fået alt muligt ind. Vi har blandt andet fået et Piet Hein-bord ind, Leika-kameraer og lækre racercykler. Man bliver imponeret over, hvad folk smider ud, fortæller Jeppe Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Genbrugsbutikken er ejet af Renosyd, og det er ting fra genbrugspladserne, som får et prismærke og en plads på Værdicentralen.

- Jeg havde slet ikke forstillet mig, da vi startede, at det blev så populært. Der er så meget affald, der kan genbruges. Så der er nok til alle, fortæller direktør hos Renosyd Annemette Fuglsang til TV2 ØSTJYLLAND.

Annemette Fuglsang er direktør i Renosyd, som er ejet af Skanderborg og Odder Kommuner, som tilsammen har omkring 85.000 indbyggere. Foto: Renosyd

Alle nødhjælpsorganisationer og frivillige foreninger har mulighed for at hente genbrug fra Renosyds genbrugspladser, og de samarbejder også med de lokale genbrugsbutikker.

- Vi er sat i verden for at omsætte affald til værdi, og vi kunne se, at der var meget affald, som kunne genbruges, siger Annemette Fuglsang.

Og det er netop, det Værdicentralen gør.

- Vi skal holde vores produkter i live i længere tid. Vi skal væk fra det der med at bruge og smid væk. Mange ting, skal der kun gøres lidt ved, og så er de så gode som nye, siger Annemette Fuglsang.

Affaldscirklen - er madpyramiden vendt på hovedet. Her skal der være mest muligt genbrug, og så lidt deponi som muligt. Grafik: Renosyd.

For afdelingslederen kan det da også nogle gange være svært at forstå, at de får helt nye ting ind, som var blevet smidt ud.

- Jeg bliver mest forarget, hvis folk ved, det er dyre ting, de smider ud i en container. Jeg har stor respekt for, at folk sætter det til genbrug, men når man smider helt nye ting i småt brandbart, det forstår jeg ikke, fortæller Jeppe Vestergaard.

Det handler ikke om kroner, men om tons

Selvom de sælger affald hos Værdicentralen, så handler det ikke om at tjene penge.

- Vi snakker ikke omsætning, men mængder, fortæller Annemette Fuglsang.

I 2018 havde Værdicentralen 371 tons affald igennem butikken.

Affaldet bliver vejet, når det kommer fra genbrugspladsen og til Værdicentralen. Og det der ikke bliver solgt, bliver også vejet. Derfor ved de altid, hvor meget der bliver genanvendt.

- Vi langer 1,25 tons affald over disken, hver dag vi har åbent, siger Annemette Fuglsang.

Værdicentralen genbruger omkring 67 procent af affaldet. Foto: Privatfoto (Værdicentralen)

Lige nu omsætter Værdicentralen for 40-45.000 kroner om ugen.

- Lige nu har vi et lille underskud, og vi skal ikke have overskud. Det skal helst gå i nul, fortæller direktøren i Renosyd.

De mange tons over disken betyder, at genbrugsprocenten ligger på 67 procent.

- Det er væsentligt højere end andre genbrugsbutikker, og et udtryk for, at vi har ramt den helt rigtige stil og stemning i Værdicentralen, siger Annemette Fuglsang.

Værdicentralen får alle mulige slags ting ind, som de sælger videre til genbrug. Foto: Værdicentralen

Handler om mere end affald og genbrug

For Renosyd og Værdicentralen er det vigtigste at genanvende ting, men man vil også gerne bidrage til at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet.

- Det er nogle gode jobs, vi kan skabe for dem, der hænger lidt på kanten af arbejdsmarkedet, siger Annemette Fuglsang.

De ansatte hos Værdicentralen tester lige to kanoer, inden de skal sælges i genbrugsbutikken. Foto: Privatfoto (Værdicentralen)

Her har man lige nu otte ansat – fire på flekstid, en på nedsat tid og tre som er fastansatte.

- Det er jo det ypperste, at de kommer og kun kan arbejde et par timer, og nu er kommet hele vejen og arbejder fast, fortæller direktør i Renosyd Annemette Fuglsang til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover er der også folk i arbejdsprøvning. Sidste år var der 24 igennem sådan et forløb på Værdicentralen.

- De fastansatte bruger meget tid og energi på at være gode kollegaer, og være der for dem, der er i arbejdsprøvning, fortæller direktøren.

Værdicentralen åbnede i 2015 i Skanderborg og har udvidet åbningstiderne løbende siden. Foto: Værdicentralen

I løbet af årene har de også lavet en masse events og arrangementer, for at øge fokus på genanvendelse og genbrug.

- Det er ikke butikken i sig selv, der er det vigtigste, men det er fokus på, hvordan vi skaber værdi ud af affald, siger Annemette Fuglsang.

De har blandt andet vist, hvordan man laver smykker ud af affald, polstrer møbler, og holder baggagerumsmarkeder – det gør de blandt andet lørdag den 25. maj med 100 stande.

Derudover har de også et samarbejde med ungdomsskolen, som har en repair-café. Og de har ansat flere ungarbejdere.

- Vi skal tage vare på vores jordklode og tænke på ressourcespild. Det er et enormt fokus for de unge. Det her er vigtigt, og vi kan gøre meget, fortæller Annemette Fuglsang.