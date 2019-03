Sådan spiller de østjyske hold sig i top-6

Grundspillet i Superligaen lakker mod enden og på søndag kl. 17 afgøres det hele. Hvem ender i mesterskabsspillet, og hvem skal spille om nedrykning?

Her er de østjyske holds vej til top-6.

Sidste rundes kampe AaB – AGF Horsens – Brøndby OB – Randers Esbjerg – Vejle FCK – Hobro Midtjylland – SønderjyskE Vendsyssel - Nordsjælland

Randers FC

Hestene er sikre på en plads i mesterskabsspillet med en sejr over OB på Nature Energy Park i Odense. Kronjyderne kan dog også nøjes med uafgjort, men så må hverken FC Nordsjælland, AaB, AGF eller AC Horsens vinde deres kampe.

Skippers kommentar:

Jeg kan sagtens se, at Randers FC kan få point med fra Odense. På nær 3-0-nederlaget til SønderjyskE har kronjyderne leveret et godt forår. Problemet for Randers er, at de SKAL vinde på Fyn for at være sikre på pladsen i top-6. Det bliver svært, men Randers har isoleret set mere på spil end OB i den kamp, og jeg tror, de kan levere overraskelsen.

Randers FC har stadig gode chancer for at nå top-6. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

AGF

David Nielsens tropper SKAL slå AaB for at have en chance for at gå videre. Derudover skal Randers og FC Nordsjælland tabe deres kampe.

Hvis FCN i stedet spiller uafgjort kan AGF stadig gå videre til mesterskabsspillet, men så skal de slå AaB med mindst fire mål.

Skippers kommentar:

Chancerne for Mesterskabsspil i Aarhus er forsvindende små. Jeg tror ikke, at FC Nordsjælland taber til Vendsyssel, og får de uafgjort skal AGF levere en storsejr over AaB. Efter min mening skal AGF nu forberede sig på nedrykningsspillet, men nedrykningsfare kommer de ikke i.

AGFs Patrick Mortensen ærgrer sig over sin afbrænder i weekendens kamp mod OB. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

AC Horsens

De Gule har en nærmest umulig vej til mesterskabsspillet. Først og fremmest skal de selv slå Brøndby, men det er langt fra nok.

Bo Henriksen og co. har brug for, at AaB-AGF spiller uafgjort, mens FCN ikke må vinde deres kamp. Samtidig skal Randers FC tabe deres kamp.

Hvis FCN og Randers begge taber, er Horsens er dog stadig bagud på målscore og skal indhente otte mål på Randers. Det kræver altså fx, at Horsens slår Brøndby med fire mål, mens Randers taber med fire til OB.

Hvis FCN derimod spiller uafgjort ude mod Vendsyssel (og Randers stadig taber) skal Horsens indhente 14 mål på nordsjællænderne - og det kræver altså en sejr på hele 14 mål hjemme mod Brøndby.

Skippers kommentar:

AC Horsens kan endnu en gang drille Brøndby på et afgørende stadie i sæsonen. Og selvom De Gule kan se frem til nedrykningskampe efter næste runde, så skal de gå benhårdt efter sejren, og dermed få 7. eller 8.-pladsen, der giver dem ret til at vælge, hvilken nedrykningsgruppe de vil i. Ender de i den forkerte, kan jeg nemlig godt se Horsens falde igennem og ende i kampene om liv eller død.

AC Horsens kan højst sandsynligt se frem til at tilbringe resten af sæsonen i nedrykningsspillet. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix