Sådan beskytter du dit barn mod pædofile på nettet

Tilbage i 2017 modtog Pernille Ottesens søn billeder, video og beskeder af krænkende karakter fra en voksen mand.

Pernille Ottesens søn blev groomet af en ung mand, der siden har fået en behandlingsdom for et overgreb på et andet barn.

Der gik flere måneder fra manden startede med at krænke Pernilles søn, til hun fandt ud af, hvad der foregik. Det kan nemlig være svært at holde øje med, hvad børn og unge laver på telefonerne.

Det genkender Sanne Lind, der er børnefagligkonsulent hos Børns Vilkår. Hun har en række gode råd til, hvordan du kan opdage, hvis dit barn bliver "groomet" - altså hvis en krænker tager kontakt til dit barn med henblik på at begå et seksuelt overgreb:

1. Dialog er nøgleordet

Det er vigtigt, at du taler med dit barn og viser interesse for, hvad barnet laver på nettet.

- Jo mere man interesserer sig for, hvad ens børn laver på nettet, jo nemmere bliver det at tage snakken og opdage, hvis noget er galt, siger Sanne Lind.

Dit barn skal vide, at det altid kan komme til dig, uden at du bliver vred.

Det kan være en god ide at gøre dine børn opmærksomme på, at ikke alle på nettet er, hvem de udgiver sig for at være, og at man både kan snyde med billede, navn og alder.

Gør dit barn opmærksom på, at de skal være kritiske.

Med teenagebørn kan det være en fordel at tale om grooming på et generelt niveau. Man kan for eksempel tage fat i noget, man har hørt i mediedebatten.

- Hvis man taler om det på et generelt plan, kan man undgå at samtalen virker moralsk, siger Sanne Lind.

Hvad er grooming? Grooming er et engelsk begreb, der beskriver processen, hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb. Krænkeren har ofte over længere tid manipuleret og forført barnet med det formål at få offeret til at overskride sine grænser. Kilde: Red Barnet

2. Ingen skræmmescenarier

Selvom man skal lære sit barn at være kritisk, er det vigtigt ikke at lave skræmmescenarier, mener Sanne Lund.

- Man skal ikke gøre børnene bange, ved at lade dem tro, at der er digitale børnelokkere alle vegne, siger hun.

Hun gør samtidig opmærksom på, at man ikke bør lave forbud. Forbud kan nemlig lukke ned for dialogen.

- Hvis du siger til dit barn, at det aldrig må sende billeder, hvor det ikke har tøj på, vil det være rigitig svært for dit barn at komme og sige det til dig, hvis det alligevel skulle ske, siger hun.

I stedet skal man forklare børnene, at man altid vil hjælpe dem, og at de skal komme, hvis de føler sig presset til noget over nettet.

Faser i grooming-processer Grooming-processen gennemgår typisk disse faser: 1. Den kontaktskabende fase er der, hvor krænkeren udvælger sig potentielle ofre. Derefter forsøger krænkeren at opbygge et venskab eller en relation til barnet. 2. Krænkeren foretager forskellige risikovurderinger i forhold til ofrets netværk og risikoen for, at hensigterne bliver afsløret. 3. Hvis krænkeren vurderer potentielt at kunne gennemføre det seksuelle overgreb i forhold til det udvalgte offer, vil der som regel komme en fase, hvor venskabet styrkes mere. Ofret skal her føle sig udvalgt eller som den eneste ene. Først her, men nogle gange også tidligere i forløbet, introduceres det seksuelle tema over for ofret. 4. På et tidspunkt, hvor krænkeren føler at have kontrol og magt over relationen til ofret, gennemføres det eller de seksuelle overgreb online eller ved et fysisk møde. 5. Krænkeren vil både i forbindelse med overgrebet og bagefter sikre sig, at ofret ikke fortæller om det, men at hændelserne bliver bevaret som hemmeligheder. Kilde: Red Barnet

3. Lad små børn bruge tablet i stuen, og ikke på værelset.

Med mindre børn kan det være en god ide at lade dem bruge deres tablet i stuen eller køkkenet i stedet for på værelset.

- På den måde kan man uden at overvåge følge med i, hvad barnet laver på internettet, og samtidig kan man spørge helt naturligt ind til det imens, siger Sanne Lind.

Sanne Lund gør også opmærksom på, at man som forælder skal forstå, at børn er eksperimenterende og nysgerrige, og det er der intet afvigende i.