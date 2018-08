Så er Smukfest i gang: - Planen er, vi skal være stive!

6000 festglade festivalgæster indtog søndag formiddag den del af Smukfests campingområder, som bliver kaldt Kærligheden. De stormede ind kort før kl. 11 for at få de bedste teltpladser.

Meningen var, at campingområdet først skulle åbne kl. 14, men festivalen gav efter for presset tidligere og lukkede de mange ventende ind før, bekræfter festivalens talsmand, Poul Martin Bonde, over for TV2 ØSTJYLLAND.

Der blev hurtigt fyldt godt op med telte på Smukfests campingområde Kærligheden efter åbningen søndag formiddag.

Én af de mange som havde stået klar, da hegnet blev åbnet var 21-årige Emma Brunhøj og hendes kammerater.

Deres lejr var for længst slået op og de havde kastet sig over de første runder øl-bowling, da TV2 ØSTJYLLAND mødte hende.

- Planen er klart, at vi skal være stive. Vi glæder os til en uge med smukke unge mennesker. Og vi glæder os vildt meget til Kim Larsen og Britney, siger hun begejstret til TV2 ØSTJYLLAND.

Nicolai Søndergaard fra Skanderborg planlægger at tømme både sin egen og sine forældres pengepung i løbet af Smukfest.

Stemningen var også høj i lejren, som Nicolai Søndergaard, der er studerende i Skanderborg, deler med sine venner. Her havde de allerede fået tømt de første øl, da TV2 ØSTJYLLAND mødte dem.

- Succeskriteriet for denne festival er helt klart, at vi kommer hjem uden noget som helst. At pungen er helt tømt – også vores forældres pengepung, griner Nicolai Søndergaard og hæver sin Tuborg-dåse i en skål med kammeraterne.