Så er det tid til efterårets haveprojekter

Når man kigger ud ad vinduet, er haven ved at iklæde sig efterårets farver. Men det er ikke ensbetydende med, at haveredskaberne skal i skuret, og du kan finde en god bog og par sutsko frem.

Tværtimod.

Læs også Unge om busballade: - Hvis I ikke kan tage det, så kom og sig det

Efterårsfarverne er et tegn på, at planterne er ved at pakke sig sammen til vinteren, og det er det perfekte tidspunkt at plante og plante om.

- Nu er det store plantetid. Det er tydeligt at se. Planterne viser efterårsfarverne, når de er ved at pakke sig sammen, så al energien ryger ned i rødderne, fortæller gartner Martin Bruun, gartner hos Home & Garden.

Det perfekte tidspunkt til plantning og omplantning er, når rødderne er fyldt med energi, og det kan både ses og mærkes på de overjordiske dele af planten. Grenene bliver stive og hårde at røre ved i forhold til foråret og sommeren, hvor de er mere saftfyldte og fleksible.

Læs også Gymnasieelever klagede over manglende busafgange: Nu er deres bøn blevet hørt

Den første rim har ramt

Mens nogle planter er helt klar, vil det for andre fortsat være bedst at vente lidt med plantning og omplantning. Det er forskelligt fra plante til plante. For eksempel står bøg stadig med helt grønne blade.

- Planterne er tit for bløde endnu. Det er især nemt at se med bøg. De er slet, slet ikke modnet af endnu. Jeg vil gerne have, at det er mere stift, for så planterne modnet fuldstændig af, og de må gerne have tabt bladene, forklarer Martin Bruun.

Læs også Udsigt fra lejligheder på spil: Kæmpevindmøller kan blive virkelighed

Der har allerede været den første rim i græsset, og der er mulighed for nattefrost allerede i denne uge. Men det er ikke et problem i forhold til at plante. Faktisk fremmer frosten modningsprocessen. Frosten får planterne til at smide bladene og sende energi ned i rødderne.

- Vi gartnere hilser frosten velkommen. Den gør, at modningsprocessen går hurtigere, så vi hurtigere kan komme i gang med at plante, fortæller Martin Bruun.

Rødderne er fulde af saft og kraft. Helt som de skal være, når de skal i jorden. Foto: TV 2

Hvis man kigger på rødderne, er det næsten til at fornemme, at planten har rykket energien ned i tryghed under jorden. Rødderne fremstår mere spændstige, end når planten står med alle safter rykket helt ud i de mindste skud.

- Det er tydeligt at se, at når toppen sover lidt, så begynder rødderne at blive aktive, siger Martin Bruun, der samtidig glæder sig over vejret. Nu, mens der er rigeligt med regn, er jorden helt optimal til plantning og omplantningsprojekter.

Læs også Frivillige fikser folks ødelagte ting på anderledes café