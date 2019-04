Rotter lukker SFO og plager boligområde

- Jeg er begyndt at lukke altandøren, når jeg går ind, siger Frederik Alfredsson, der er beboer i etagebebyggelsen Elstedhøj ved Lystrup.

De seneste uger har flere set rotter i området og for en lille måned tid siden lukkede den lokale SFO, fordi stedet var plaget af rotter.

- Den dag vi får konstateret rotter, sidder ledelsen til møde et andet sted i byen. Jeg forlader mødet og tager straks ind til SFO´en. På den måde får vi lukket, inden børnene begynder at komme. De bliver så på skolen, fortæller Per Andersen, der er fritidspædagogisk leder i Lystrup.

SFO´en Elstedgård skulle under alle omstændigheder være flyttet efter sommerferien 2019. Rotterne fik børn og pædagoger ud nogle måneder før.

00:46 Video: En familie i Elstedhøj i Lystrup har haft besøg af en rotte i deres have. Da TV2 ØSTJYLLANDs fotograf åbnede et tilfældigt kloakdæksel i området sad der også med det samme en rotte dernede. Luk video

Rotter i haven

Også i haver og på stier har beboerne i Lystrup de seneste uger set rotter. Ved de almene boliger ved Elstedhøj er der eksempler på, at rotterne er kommet helt ind i folks haver.

- Vi har børn, der går i institution her i området og leger på legepladsen her. Vi har det ikke så godt med, at der er rotter, fortæller Stine Christensen, der er pædagog og bor i Elsted.

Hun håber, rotteproblemet bliver fikset hurtigst muligt.

- Så man kan have børn, der kan rende på legepladserne herude uden at behøve at spritte fingre i tide og utide.

Et farligt dyr

Ifølge selvstændig skadedyrsrådgiver og tidligere rådgiver i rottebekæmpelse i Miljøministeriet Peter Weile, er rotten et dyr, man skal have respekt for og holde sig fra:

- Rotter er smittebærere og kan overføre sygdomme til os mennesker, som faktisk kan være dødelige i yderste konsekvens. Man skal have respekt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Rotteproblemet har betydet, at børnene fra SFO´en Elstedgård fremover må være på skolen efter skoletid.

Ser man en rotte, bør man derfor ikke forsøge at indfange den, siger afdelingschef i Teknik og Miljø Anders Rasmussen. Han leder rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. I stedet bør man forsøge at finde ud af, hvor rotten holder til, lyder rådet.

- Man skal holde øje med rotterne og spor efter dem. Hvis man ser dem, skal man anmelde det til os. Vi har et bekæmpelsesfirma, som rykker ud 1-2 dage efter vi har modtaget anmeldelsen om rotter, siger Anders Rasmussen.

- Jo tidligere man sætter ind med en indsats, jo hurtigere får vi bugt med rotterne. De er hurtige til at etablere sig og formere sig på stedet.

Der er sat masser af rottefælder op i den tidligere SFO Elstedgård i Lystrup.

Rottegift og fælder

I Lystrup er bekæmpelsen af rotterne da også i fuld gang. Fælder i massevis og gift er sat op i den nu tomme SFO-bygning, hvor overetagen bruges til musiklokaler for børn.

Og i etagebyggeriet Elstedhøj er boligforeningen Aarhus Omegn gået ind i kampen mod de firbenede plager.

En familie i Lystrup fangede denne rotte i en skraldespand.

- Vi har selv konstateret, at der har været rotter, rottereder og ekskrementer fra rotter derude. Det bekæmper vi fysisk nede i rørene og ved overfladen. Vi har et firma, som jævnligt sætter fælder op eller lægger gift ud, hvor det er forsvarligt. De har været ude så sent som i sidste uge og tager derud igen i næste uge, siger Leif Jensen, der er direktør i Boligforeningen Aarhus Omegn og tilføjer:

- På baggrund af de informationer, jeg har, synes jeg ikke, beboerne har grund til at være urolige. Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå rotter, men uanset hvor meget vi gør, er der ingen garanti for at man aldrig kommer til at se en rotte i Elstedhøj.