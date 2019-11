24-årig dømt for røgbombe mod fodboldspillers lejlighed

Det var ikke drengestreger, da tre mænd natten til 14. juli kastede en antændt røgbombe ind gennem et vindue til fodboldspilleren Jens Stages lejlighed.

En 24-årig mand er i dag idømt et års ubetinget fængsel ved Retten i Aarhus for angrebet.

Jens Stages bofælle og dennes kæreste lå og sov i lejligheden, da brandattentatet fandt sted.

To andre idømmes ni måneders fængsel, hvoraf de tre måneder skal afsones, mens resten gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Alle tre er fundet skyldige i forsøg på brandstiftelse.

Efter brandattentatet delte den mangeårige AGF-fan Martin Nielsen under hashtagget #Aarhushardinryg et opslag, der er nået vidt omkring i fodboldverdenen. Foto: Ritzau / Scanpix

De er derimod blevet frifundet for at forvolde fare for menneskeliv.

De tre mænd erkendte i retten, at de kastede en røgbombe mod fodboldspillerens lejlighed i Eckersbergsgade i Aarhus natten til 14. juli.

Anklager i sagen Jacob Gents er tilfreds med rettens afgørelse:

- Der er tale om en grov sag, hvor de dømte på forhånd havde planlagt at kaste antændt fyrværkeri ind i lejligheden, og det afspejler straffen også. Det har været en meget ubehagelig oplevelse for især de to personer, der lå og sov i lejligheden, så jeg er godt tilfreds med dommen i dag, siger anklageren i en pressemeddelelse.

"I Aarhus straffes forræderi"

Det var den 24-årige, der tog initiativet, fordi han var skuffet over, at Jens Stage kort forinden var skiftet fra AGF til FC København.

Omkring røgbomben var viklet en seddel med ordene: "I Aarhus straffes forræderi. Svin!!! Judas".

Meningen var at skræmme Jens Stage og sende et signal om, at klubskiftet var uacceptabelt, forklarede han i retten.

Skaderne på Jens Stages lejlighed beløber sig til omkring 225.000 kroner. Foto: Presse-Fotos.dk / Ritzau Scanpix

Få timer inden angrebet havde den 24-årige sendt en besked med nogenlunde same ordlyd til Jens Stage.

Inden røgbomben blev kastet, smed den ene af de tiltalte en brosten ind gennem vinduet til lejligheden.

Anklager Jacob Gents kaldte under sine afsluttende bemærkninger handlingen for hensynsløs og meningsløs.

Skader for 225.000 kroner

Jens Stage var ikke hjemme, da angrebet fandt sted. Men det var hans bofælle og dennes kæreste, som lå og sov i et tilstødende soveværelse.

De vågnede ved lyden af et højt brag og et vindue i stuen, der blev smadret. Manden og kvinden sprang derefter ud af vinduet for at komme i sikkerhed.

En foreløbig opgørelse fra forsikringsselskabet viser, at der er sket skader for 225.000 kroner ved angrebet.

Den 22-årige midtbanespiller Jens Stage kom til AGF i 2016. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

De to 21-årige mænd oplyser via deres forsvarsadvokater, at de modtager dommen.

De løslades øjeblikkeligt, da den del af straffen, der skal afsones, anses for at være udstået med varetægtsfængslingen.

De blev anholdt og varefængslet tilbage i august.

Den 24-årige mand oplyser via sin forsvarsadvokat, at han modtager dommen.

Retten har besluttet, at manden, der har været varetægtsfængslet siden 16. juli, kan løslades, indtil han modtager indkaldelse til afsoning.

Artiklen er klokken 16.41 opdateret med en udtalelse fra anklageren i sagen.