Røg fra voldsom brand kunne ses flere kilometer væk

Opdatering kl. 14.57 Branden er nu slukket. Det melder Østjyllands Politi på Twitter.

Det brændte kraftigt i en time på en mark ved landsbyen Søften nord for Aarhus. Branden opstod omkring kl. 13.45 i nærheden af flere huse, og Beredskab og Sikkerhed var derfor talstærkt til stede i området.

På et tidspunkt blev det nødvendigt at få assistance fra Østjyllands Brandvæsen.

02:33 VIDEO: Indsatsleder hos Beredskab og Sikkerhed, Jørgen Hansen, sætter her flere ord på, hvad der skete under dagens markbrand i Søften. Luk video

En time senere er det lykkes brandfolkene at få bugt med flammerne.

- Vores indsatsleder på stedet melder nu, at branden er slukket. Det var ikke nødvendigt at evakuere de omkringliggende huse. Årsagen til branden er pt. ukendt, men der er intet, som tyder på, at den var påsat, lyder det fra Østjyllands Politi.

Vores indsatsleder på stedet melder nu, at branden er slukket. Det var ikke nødvendigt at evakuere de omkringliggende huse. Østjyllands Politi

Det var ansatte på en nærliggende fabrik, der opdagede branden og alarmerede brandvæsenet.

Ud fra billeder og video på Facebook og Snapchat ses det tydeligt, at det var en voldsom brand, som mange borgere opdagede røgen fra.

Marken, der brændte, ligger ved Aarhusvej og Engdalsvej tæt på motorvej E45, og herfra kunne røgen ses.

00:30 Her ses det, hvor voldsomt branden var. Video: Privat Luk video

Evakuering kan blive nødvendig

En overgang overvejede politiet at evakuere beboere i området.

- Vi er lige nu ved at vurdere, om beboere fra husene tæt på markbranden skal evakueres. Røgen er ikke giftig, men alle opfordres til at holde sig på afstand og søge læge, hvis man bliver dårlig, sagde kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Løv Rasmussen, tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

00:30 VIDEO: Sådan her så det ud, da brandfolkene kæmpede med flammerne på marken. Luk video

Politiet har i en kort periode haft lukket krydset ved Engdalsvej og Aarhusvej i forbindelse med branden, men der er nu åbnet op igen.

Flere personer, som TV2 ØSTJYLLAND har talt med, fortæller, at røgen fra branden kunne ses i store dele af Aarhus og sågar på Mols.