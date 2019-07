Robotræv skulle løse mågeplage – nu er problemet bare flyttet

Flere af de østjyske bymidter er for tiden plaget af ynglende måger, der skriger i døgndrift. Et af stederne er i Silkeborg, hvor byrådsmedlem Flemming Heiberg (V) er gået til kamp mod den flyvende plage.

Den kunstige ræv virker, der yngler de ikke mere. Men så har de bare fået nogle andre steder at yngle. Flemming Heiberg (V), byrådsmedlem

- Der er mange, og de yngler, og når de så yngler, så skriger de i døgndrift. Det starter klokken 4 om morgenen, så det er svært at få sin nattesøvn, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Og så er det til kl. 23-24 om aftenen og starter så igen næste morgen. Det er et problem, at det forstyrrer nattesøvnen her i byen.

00:20 VIDEO: Flemming Heiberg har selv optaget mågeskrig i Silkeborg midtby. Luk video

Robotræv virker (måske) for godt

Flemming Heiberg har svært ved at sætte en finger på præcist, hvad det er, der gør, at mågerne hærger i Silkeborg centrum. Han kan bare se, at de yngler på de flade tage.

For nylig forsøgte kommunen sig med en robotplæneklipper med en ræv ovenpå, som skulle skræmme mågerne væk. Den har ifølge byrådsmedlemmet virket. Måske lidt for godt.

- Den kunstige ræv virker, der yngler de ikke mere. Men så har de bare fået nogle andre steder at yngle, lyder det fra Flemming Heiberg.

Vil evaluere på indsatsen

Han sidder som næstformand i Klima- og Miljøudvalget, hvor man nu vil evaluere på mågebekæmpelsen.

Det har i dag ikke været muligt at få en kommentar fra forvaltningen til, om robotrævene blot har flyttet mågeplagen.

Kulturhuset Dokk1 i Aarhus er så trætte af mågerne, at de har bygget et helt særligt fugleskræmsel: En robot forklædt som en ulv. Foto: Dokk1

Men tidligere har vi talt med miljøtekniker Peter Lange, der har flere gode råd til, hvordan man selv kan bekæmpe mågerne.

- Det er en god idé at tjekke for begyndende mågereder. Hvis man har sådan en, og der ikke er kommet æg endnu, må man fjerne reden. Hvis der er æg, er reden fredet, forklarede han.