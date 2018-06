Parkeringsanlæg ved Dokk1 gik i sort: 220 måtte efterlade bilen

Det underjordiske parkeringsanlæg ved Dokk1 kører igen. Teknikken er fikset og anlægget er tilbage i normal drift, lyder det fra Securitas, som står for driften af p-anlægget.

- Man kan godt få sin bil op igen, hvis man parkerer der i dag. Det fungerer helt normalt igen, siger Christina Jacobsen, der er presseansvarlig for Securitas.

Hun bakkes op af Realdania By og Byg, som ejer parkeringsanlægget og godt tør komme med et løfte:

- Jeg kan godt love, at hvis man kommer og parkerer i dag, så får man bilen op igen, siger vicedirektør Peter Kjølby.

De folk, som har stået der og ventet har været meget frustrerede, hvilket er helt forståeligt Christina Jacobsen, presseansvarlig, Securitas.

Men 220 biler fra bilister, som egentlig gerne ville have haft bilen med hjem fredag, holdt fortsat under Dokk1 da redaktionen var i kontakt med Securitas lørdag morgen. Parkeringsbilletten for bilerne er betalt for mange timer siden og ejerne bad allerede fredag det fuldautomatiske parkeringsanlæg ved Dokk1 om at hente dem op til overfladen.

Men anlægget led under en teknisk fejl, som betød, at biler kun meget langsomt blev hentet op. Det fik flere bilister til at give op og tage hjem uden bilen.

- De folk, som har stået der og ventet har været meget frustrerede, hvilket er helt forståeligt, siger Christina Jacobsen.

Læs også Parkeringskaos: Tekniske problemer giver lang ventetid i Dokk1

Autohjælp fjernede biler

Dokk1 lukkede sent i aftes ned for al automatisk hentning af de biler, som bilejerne ellers havde kaldt op. Simpelthen fordi ejerne havde opgivet at vente og var gået hjem, når bilen endelig kom op til overfladen.

- Det betød, at der blev hentet biler op, som der så ikke var nogle ejere til og de biler stod så i vejen, for at vi kunne hente de næste biler i køen op, forklarer Christina Jacobsen. Derfor tilkaldte Securitas Falck Autohjælp, som kom og flyttede bilerne uden ejere.

- Vi kompenserer sådan, at alle bilister fra fredag får deres p-afgift refunderet, men deres tid kan vi desværre ikke give dem tilbage. Peter Kjølby, Vicedirektør, Realdania By og Byg.

- Bilerne blev siden sendt ned i anlægget igen, hvorfra de skal afhentes manuelt. Ejerne skal kontakte vores folk, når de vil have bilen op, så går der cirka fem minutter, før de har deres bil, siger hun.

00:33 Video: Securias gjorde deres bedste for at gøre ventetiden mindre træls, for de bilister hvis biler var fanget under jorden. Der blev andet uddelt burgere og kaffe til de ventende. Luk video

Taxabon og burger

Der blev uddelt taxabonner, burgere og kaffe i parkeringsområdet under Dokk1 fredag aften, som et plaster på såret for de mange bilister, der måtte vente flere timer på at få deres parkerede bil med hjem. Det glæder ejerne af anlægget Realdania By og Byg.

- Man kan sige meget, men Securitas har virkelig gjort, hvad de kunne for at gøre ventetiden mere behagelig, men vi kan stadig ikke bortforklare, at det har givet gener, siger vicedirektør Peter Kjølby i Realdania By og Byg.

- Det er ærgerligt, at sådan noget sker og vi kan kun beklage på det kraftigste. Det er ikke meningen og det er ikke det, anlægget er designet til, fortsætter han.

- Vi kompenserer sådan, at alle bilister fra fredag får deres p-afgift refunderet, men deres tid kan vi desværre ikke give dem tilbage.

Læs også Håbet helt slukket: Ingen sankthansbål i Aarhus

Skyldes formentlig spidsbelastning

Fredag var der både storskærms VM og et sejlads-arrangement på havnen og derfor rigtig mange bilejere, som gerne ville hente deres biler samtidig, da arrangementerne var slut. De foreløbige undersøgelser af fejlen indikerer, at det kunne være årsagen til de tekniske problemer.

- Det ser ud til, at det er belastningen ved, at så mange henter deres biler i løbet så kort tid, der har udløst nogle fejl, men indtil videre er det gætværk, siger Peter Kjølby.

Han understreger, at der også ved almindelige parkeringsanlæg vil være ventetid i forbindelse med arrangmenter, hvor mange skal hjem samtidig:

- Her kan bommene låse og man kan holde i kø for at komme igennem til betalingsanlæg. Men det er selvfølgelig anderledes på Dokk1, fordi man ikke kan se bilen, siger han.