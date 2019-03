Rekordmange til infodag om uddannelser: Bange for at vælge forkert

Læge? Ingeniør? Lærer?

Den 15. marts er der ansøgningsfrist for kvote 2 på universiteterne, og mange skal tage en livsvigtig beslutning.

Derfor afholder universiteterne endnu en gang u-days for at hjælpe de unge med at træffe den store beslutning.

Vi prøver at tale med dem om, at de skal give lidt slip på tvivlen og sige, at den er der, og det er et vilkår, men jeg er også bare nødt til at kaste mig ud i det. Anne Teglborg, leder af vejledningen, Aarhus Universitet

- Jeg vil gerne have noget sparring med, hvordan man kan finde ud af, hvilken uddannelse der kan være god for en, siger Jacob Kjeldsen, der i sommer blev færdig på gymnasiet i Skanderborg.

Foldere, ambassadører fra studierne og vejledere - det er stadig svært at vælge uddannelse.

Han var en af dem, der lørdag var taget hen på Aarhus Universitet for at høre direkte fra hestens egen mund, hvordan man finder den rigtige uddannelse, og hvordan det er at være på de mange meget forskellige studieretninger.

Udover repræsenterende studerende fra de mange uddannelser, var der også studievejledningsambassadører, der skulle hjælpe de unge mennesker med at tage en dyb indånding og stresse lidt af, når valget skal træffes.

- Vi prøver at tale med dem om, at de skal give lidt slip på tvivlen og sige, at den er der, og det er et vilkår, men jeg er også bare nødt til at kaste mig ud i det, siger Anne Teglborg, der er leder af vejledningen på Aarhus Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jacob Kjeldsen var en af de rekordmange unge, der var mødt op til u-days for at blive klogere på uddannelsesvalget.

Frygt for at vælge forkert

Og noget tyder på, at det er en god ting, at de unge kan finde hjælp til valget. Der var nemlig mødt 13.000 potentielt kommende studerende op til årets u-days i Aarhus de seneste tre dage, og det er flere end nogensinde.

Ifølge Anne Teglborg kan det give mening bare at acceptere, at tvivlen er der, og så kaste sig ud i det alligevel.

- Udays er jo rigtig godt, fordi mange unge er i tvivl om deres uddannelsesvalg. Der er forventninger til dem fra alle sider – ikke mindst fra dem selv – men også fra politisk side og fra samfundets side. Og de vil rigtig gerne leve op til det, derfor gør de sig meget umage for at blive afklarede, siger Anne Teglborg.

Jacob Kjeldsen skal først ud og rejse, inden han skal starte på universitetet. Men valget af uddannelse er meget tættere på, og derfor begynder han at skulle tænke på, hvad han vil.

- Det følger jeg mig lidt presset af. Jeg er meget i tvivl, for jeg ved ikke lige, hvilket område, jeg skal gå ind på. Jeg synes, der er rimelig mange muligheder. Man har ikke lyst til at vælge det forkerte, for så skal man starte forfra, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.