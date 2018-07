Rejsedag giver kø på vejene: - Hold afstand og kør gerne efter kl. 16

Rigtig mange østjyder har fået sommerferie nu, og det vil kunne ses på vejene, forventer Vejdirektoratet. Og det er især lørdagene, der er store rejsedag. På motorvej E45 og i sommerhusområderne vil der uden tvivl komme køer.

- Her kl. 10.30 ser det stadig fint ud, men vi forventer mere trafik i tidsrummet fra kl. 11-16. I Østjylland er det specielt på E45 i sydgående retning og i sommerhusområderne, at bilisterne skal regne med tæt trafik, siger den vagthavende hos Vejdirektoratet, Britt Osted Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan er det forventede trafikmønster i sommerferien. Foto: Vejdirektoratet

Det vil formentlig være på Djursland, hvor de store sommerhusområder er, og så altså mod syd langs E45, at der vil være risiko for kødannelse lørdag.

- Mit råd til bilisterne er at holde sig informeret på trafikken.dk og køre efter forholdene. Og så er det altid en god idé at køre uden for de mest belastede tidspunkter, hvis der er muligt, siger Britt Osted Nielsen.

Alle lørdage til og med uge 32 er der risiko for tæt trafik og kø. Senere er det så mere i nordgående retning. Britt Osted Nielsen, Vejdirektoratet

Vejdirektoratet forventer, at billedet vil være det samme de kommende lørdage.

- Alle lørdage til og med uge 32 er der risiko for tæt trafik og kø. Senere er det så mere i nordgående retning, siger hun.