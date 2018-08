Regn, regn og atter regn: Torsdag bliver en våd omgang

Det kan være en god idé at huske paraply, gummistøvler og regntøj, hvis du har planer om at bevæge dig ud i morgen, torsdag. Det bliver nemlig en dag med masser af regnvejr i Østjylland.

Allerede onsdag sidst på aftenen og natten til torsdag vil det meste af Østjylland blive ramt af et regnvejr, der fortsætter til langt ud på torsdagen.

Vejrprognoserne for torsdag morgen klokken 06.00.

- Måske trækker regnvejret først mod øst og væk ud på eftermiddagstimerne. Der kan komme en opklaring fra vest, men det bliver en våd omgang, fortæller Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

Op til 40 mm regn

Og i Silkeborg er der nok mange golfentusiaster, der håber på en hurtig opklaring fra vest. Mange tusinder ventes nemlig til den store golfturnering Made in Denmark, der begynder torsdag.

Læs også Skæverter og stjernedrys forud for Made in Denmark

Vejrprognoserne for torsdag aften klokken 18.00.

- Der kommer kraftige byger og torden torsdag. Vi har et varsel ude om det, der hedder langvarig og intens regn – det vil sige, at der falder mere end 40 mm på 24 timer. Det er ikke alle, men nogle vil opleve det, siger Per Christiansen.

I Aarhus er der torsdag aften folkelig åbning af Aarhus Festuge, når Thomas Helmig går på scenen i Rådhusparken foran 12.000 tilskuere, og her er det formentlig en god idé at huske regntøjet - for man må ikke medbringe paraplyer, oplyser Aarhus Festuge.

I løbet af fredag drypper det af, og der venter en solrig og tør weekend med op til 20 grader i Østjylland.