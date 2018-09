31-årige Regina har lejligheden fuld af My Little Pony

- Nu har jeg købt alle ponyer, jeg har været i nærheden af i ni år, og så har man hele stuen fyldt.

Regina Fjendbo fra Aarhus er bidt af My Little Pony. Et univers fyldt med pony-figurer med alverdens navne og farver.

- Jeg fik nogle ponyer fra Den Blå Avis, hvor der var nogle ponyer i. Ud af kassen kom der tre ponyer, jeg havde leget med som barn, og jeg blev helt nostalgi-høj, siger Regina Fjendbo.

Det hele begyndte ikke som barn, men for ni år siden. I dag er hun 31 og samlingen har nået 500 forskellige.

Kun 1. generation

Det er ikke alle My Little Ponys der falder i Regina Fjendbos smag. Der findes nemlig 4. generationer, og hun samler kun på den første.

- Jeg samler kun på ponyer fra 80´erne og starten af 90´erne, dem der hedder første generation. Det genkender man ved, at man vender ponyen på hovedet, hvor der så står Hasbro og årstal i bunden.

Regina er i dag 31 år. Hun begyndte på samlingen for ni år siden.

Der er nemlig forskel på ponyerne gennem tiden.

- 80´er ponyerne er lidt større i kroppen, lidt tykkere og tykkere ben. Deres ansigter er lidt firkantet i forhold til senere hen.

Hun vil skyde på, at hun har brugt omkring 50.000 på de små dyr, og i dag er de måske det dobbelte værd.

Ja, hun har en kæreste og et job

Regina får ofte et hav af spørgsmål, når hun fortæller, at hun samler på My Little Pony.

- Putter du dem i bad? Leger du med dem? Børster du dem så? Leger du med dem? Hvilken er din yndlings? Har du en kæreste? Børster du dem? Er de ikke vildt besværlige at støve af? Hvor gammel er du?

Og ja, Regina har en ganske normal tilværelse ved siden af sin samling af ponyer. Hun arbejder som socialpædagog, og har en kæreste.

Han accepterer hendes hobby, og kan heller ikke selv lade vær med at gøre hende glad med gaver og sengetøj med My Little Pony.

- Jeg elsker når folk giver mig ponyer i gaver. Jeg bliver så glad, og det varmer mit lille hjerte, siger Regina.

Herunder kan du se Reginas glæde, da hun får en My Little Pony i fødselsdagsgave:

Kæresten har da også fået et fristed i lejligheden, som der næsten er fri for ponyer.

- Han har fået sit eget kontor, og så har jeg mere frit spil til at have ponyer rundt omkring. Og der står kun et par ponyer på hans kontor, fortæller Regina Fjendbo med et smil.

Kan bare ikke lade vær

Ud af de i alt 500 forskellige My Little Ponys er der én helt speciel – nemlig Streaky, som er en Rainbow Curl Pony.

- Jeg havde den som barn, og som barn var den også min yndlings. Jeg har selv lavet krøllerne, og jeg håber, at få den tatoveret en gang.

Jeg synes også at andre ting, man kan samle på, er tossede. Men det er helt vildt sjovt at samle, og det er vigtigt. Regina Fjendbo.

Regina har selv krøllet håret på sin yndlings-pony Streaky.

Regina forstår godt, hvis folk synes, at det er tosset at samle på de små figurer. Hun kan bare ikke lade vær.

- Jeg synes også at andre ting, man kan samle på, er tossede. Men det er helt vildt sjovt at samle, og det er vigtigt, siger Regina Fjendbo fra Aarhus.

Hun har prøvet i en kort periode ikke at have dem tæt på sig derhjemme.

- Jeg pakkede dem på et tidspunkt ned i flyttekasser, fordi, jeg skulle flytte til en ny lejlighed. Jeg savnede dem bare helt vildt meget, imens de var i kasser.

My Little Pony fra 1980´erne er Reginas helt store hobby.

Det er ret enkelt, de små farverige væsener gør hendes hverdag meget bedre.

- De gør mig glade. Jeg kan bare helt vildt godt lide dem, siger Regina Fjendbo.

De små ponyer har også venner. Her er det elefanten, som Regina har døbt Donald Trunk.