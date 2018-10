Reaktioner på skolelukning: - Vi er hele følelsesregisteret igennem

- Det har alt for store konsekvenser for de kære børn. Jeg føler ikke, at man har tænkt på børnene i den her situation, siger forælder til to børn på Mølleskolen Bettina Helweg.

Mandag blev det besluttet, at Mølleskolen i Norddjurs Kommune skal lukke. Forældre og skoleleder på skolen var meget berørt af beslutningen.

Der er forskellige følelser. Der er raseri, fordi at man tager en beslutning, hvor man ikke vægter børnenes tarv. Christian Breinholt, formand for skolebestyrelsen, Mølleskolen

- Der er forskellige følelser. Der er raseri, fordi at man tager en beslutning, hvor man ikke vægter børnenes tarv. Vi har også en følelse af lettelse, for det har været en lang kamp, forklarer formand for skolebestyrelsen på Mølleskolen Christian Breinholt til TV2 ØSTJYLLAND.

Christian Breinholt er vred over beslutningen og hele processen hertil.

- De har ikke kunnet nå at læse alle de høringssvar, der er kommet. Det har været en pseudoproces. Det her er besluttet, fordi at man er bange for erhvervslivets reaktion, hvis man lukker skolen over i de andet område. Det handler ikke om børnene, siger han.

Vil ikke flytte børn til Toubroskolen

Flere af forældrene ønsker ikke at flytte deres børn til Toubroskolen, så de vil forsøge at finde andre løsninger.

- Vi tror ikke på, at beslutningen er bæredygtigt, derfor er der ikke stor del af elever, der rykker på Toubroskolen, siger Christian Breinholt og fortsætter:

- Vi har to spor, vi har en friskoletanke, vi arbejder hårdt på, og så har vi en naboskole i Syddjurs Kommune, der lægger tæt på her, som der er også er en stor gruppe forældre, der også vil over på.

Bettina Helweg ønsker heller ikke flytte sine børn til Toubroskolen, da de så skal skifte skole, når de når til 7. klasse igen.

Jeg tager dem ud af kommunen og finder en skole med et tilbud op til 9. klasse. Jeg kan ikke forsvare, at mine børn skal skifte skole to gange mere nu. Bettina Helweg, forælder, Mølleskolen

- Jeg tager dem ud af kommunen og finder en skole med et tilbud op til 9. klasse. Jeg kan ikke forsvare, at mine børn skal skifte skole to gange mere nu. Det vil de komme til, fordi der kun er en overbygningsskole i Norddjurs Kommune i lokalområdet. Så skal de skifte nu og igen, når de skal i 7. klasse.

Trykket stemning

Skolelederen på Mølleskolen er også ked af beslutningen og fortæller, at stemningen tirsdag er rigtig trykket.

- Der var nogen, der græd, og nogen der blev vrede. Hele følelsesregisteret har været i spil, fortæller skoleleder på Mølleskolen Erik Vedelsbo Falk.

Han er glad for den opbakning, som skolen har fået af forældre.

- Den opbakning har vi følt, at vi har haft i hele processen. Så det varmer selvfølgelig hjertet, siger han.

