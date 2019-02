Rapperen Per Vers: - De fleste politikere er nogle vendekåber

Et anderledes debatarrangement, som kombinerer politisk debat med DJ og rap fandt onsdag aften sted i Studenterhuset i Aarhus.

I et forsøg på at få flere til at deltage i den politiske debat her i valgåret, leverede Per Vers improviseret rap – såkaldt freestyle – over politiske emner.

Læs også Alis undslap druknedøden: - Lad være med at stjæle redningskransene

- Det handler om formidling, og hvis man skal formidle noget godt, så skal man både tale til hjernen og til hjertet. Det, vi gør her, er, at vi blander meninger med musik, vi blander politik med poesi. Man åbner folk på en hel anden måde, end hvis man kun taler til intellektet og ud fra fornuften, siger rapperen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg synes jo, at de fleste er nogle vendekåber. Alt efter, hvad der er mest opportunt, så mener man det, i stedet for at have en dybfølt grund, man står på. Per Vers, rapper

Politikerne Jakob Rixen (LA) og Morten Østergaard (Rad.V.) debatterede blandt andet uddannelse og klima og trivsel. Alt sammen pakket ind i musikalske indspark fra DJ Ramati aka Muchacho.

Der var et solidt fremmøde af borgere i alle aldre, og det var formålet med at lave et lidt anderledes politisk arrangement.

Et af versene, som kom gennem højtalerne på scenen, lød:

Jeg er tæt på at vælge fra at være vælger,

Ingen lyder som ledere, men som dørsælgere

Og når de snakker til pøblen,

får jeg lyst til at stikke fingeren helt ned til drøblen.

Og det budskab var noget af det, politikerne diskuterede.

Vibeke Bruun er både glad for politik og Per Vers, så hun nød aftenen i fulde drag.

- Jeg er bange for, at der er mange, der har det præcis sådan, som Per Vers beskriver her. Det er også derfor, jeg forsøger at finde nye former og er frisk på næsten hvad som helst for at tvinge os ud af de sædvanlige formater, hvor vi bare ævler løs, siger Morten Østergaard.

- Vi forsøger jo at være nede på jorden og snakke om de ting, der rører sig i vores liv, og så håber vi på, at det også favner andre, så man kan dække ting, der ligesom berører alt, siger Jakob Rixen.

Musik og politik kan favne bredt

En af dem, der var mødt op for både musikken og politikken, var Vibeke Bruun.

- Jeg har alt for lidt at gøre med politik. Jeg elsker politiske diskussioner, og Per Vers er jeg vild med. Det er fantastisk, den måde han kan improvisere på, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg har selv engang siddet i politiske paneler, og det var dødsygt. Det der med at lave noget, der er lidt anderledes end at sidde og have 10, der har meninger alle sammen, de tror jeg meget på. Torben Dreier, leder for Folkeoplysningen Aarhus

Og Vibeke Bruun var ikke den eneste, der fik noget viden om politik ud af arrangementet. Spørger man arrangementets musikalske personlighed er det nemlig helt uundgåeligt, hvis man bare er til stede.

- Hver eneste gang, der er nogen, der åbner munden og nogen, der åbner ørerne på samme tid, så sker der en udveksling. Hvad man går hjem med, det kan man kun vide inde i sig selv, siger Per Vers.

Folkeoplysningen Aarhus var blandt dem, der stod bag arrangementet, og de håber, at arrangementet kunne være en mere spændende måde at debattere det samfund, vi lever i.

Morten Østergaard (Rad.V.) og Jakob Rixen (LA) debatterede dansk politik til arrangementet

- Jeg har selv engang siddet i politiske paneler, og det var dødsygt. Det der med at lave noget, der er lidt anderledes end at sidde og have 10, der har meninger alle sammen, de tror jeg meget på, siger Torben Dreier, der er leder for Folkeoplysningen Aarhus.

Min triste sang har en bister klang,

Kan I høre mig på ministergangen?

Næste gang er sidste gang, jeg stemmer.

Lyder det fra Per Vers på scenen. Han er nemlig ikke ligefrem fan af alle de danske politikere, der er på stemmesedlen til det valg, der er lige om hjørnet.

- Jeg synes jo, at de fleste er nogle vendekåber. Alt efter, hvad der er mest opportunt, så mener man det, i stedet for at have en dybfølt grund, man står på, siger rapperen.

Vil man have indflydelse, må man stemme

Valgdeltagelse var også et af de emner, der blev diskuteret.

- Det er jo grundlæggende sådan, at hvis man ikke stemmer, så overlader man det til andre at bestemme. Derfor er det afgørende, at vi modvirker de her tendenser. Vi kan se, at det at lade være med at stemme nærmest er det største parti blandt førstegangsvælgere, og det er vi nødt til at gøre noget ved, siger Morten Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Per Vers mener, at de fleste politikere er nogle vendekåber.

Uanset hvad arrangementets deltagere mente i forvejen, er det endelige mål for politikerne ifølge dem selv ikke at ”omvende” nogen til at stemme på dem.

Det handler nemlig bare om at få folk til at deltage.

Læs også Studerende med kærestesorger får hjælp: Ny sorggruppe på vej

- Jeg synes, det er et fint arrangement, hvor man får blandet noget musik og noget politik og får favnet bredere end den målgruppe, man typisk rammer, og jeg er enig i, at det er vigtigt, at man bruger sin ret til at være med til at bestemme, hvem der skal lede landet fremadrettet, siger Jakob Rixen.