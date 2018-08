Randers uden strøm mandag aften: Nu er årsagen fundet

Mandag aften havde Randers strømnedbrud i blandt andet Randers Midtby, hvor Randers Ugen er i fuld gang. Sidste år gik strømmen også under Randers Ugen, men ingen af de to strømnedbrud har noget med Randersugen at gøre.

Det har bare været ’bad luck’, at de to strømafbrydelser er faldet sammen med Randers Ugen to år i træk. El-net, som tidligere hed Verdo, opdagede fejlen kl. 20.48, da døgnvagten opdagede, at lamperne for strømafbrydelse lyste røde.

I dag har El-net undersøgt, hvad årsagen til nedbruddet i Randers Midtby, Dronningborg og Kristrup skyldtes.

- Vi har lavet en teknisk undersøgelse, hvor vi kan se, hvilke dele af el-nettet der er koblet fra. På den måde fandt vi frem til fejlen, og det skyldes et kabel, som ligger i havnebassinet, fortæller Nils G. Johansen, som er presseansvarlig hos El-net.

El-net beklager, men forklarer også, at det er, hvad der kan ske.

- Vi har strøm stort set hele året, der er et udfald engang i mellem, men det er så godt som umuligt at undgå, forklarer Nils G. Johansen.

Strømmen blev genetableret omkring kl. 22.00, men på grund af en følgevirkning af fejlen, var der et nedbrud i industriområdet, som blev genetableret kl. 22.45.

- Man vil selvfølgelig altid gerne gøre det hurtigere, men nogle gange tager det længere tid at finde fejlen end andre gange, fortæller han.

Uvished i mørket

Under strømafbrydelsen mandag aften stod de mange randrusianere uden information om, hvad der foregik i godt en halv time, efter strømmen var gået. For ifølge Verdos website, var driften normal. Derfor blev det til rigtig mange spekulationer i Facebook-gruppen, inden informationen om strømafbrydelsen kom ud.

- Hvad sker der med strømmen i Kristrup?, skrev én bruger. Dét spørgsmål fik 307 svar fra andre brugere, hvor mange havde oplevet noget lignende. Mange brugere benyttede mørket og manglen på strøm til at lave lidt sjov.

- Underligt, at det skete lige da Klovn startede, skrev en bruger.

- Sikke et babyboom, vi får om præcis ni måneder, bemærkede en anden, mens flere i sjov mente at afbrydelsen måtte skyldes et overforbrug af strøm under Randers Ugen.

