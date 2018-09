Randers-træner ærgrer sig over dyrebare fejl

Randers FC og AaB fik søndag eftermiddag et point hver ud af anstrengelserne i en kamp, som endte 2-2 i Superligaen.

Hjemmeholdet Randers havde ellers chancerne til at lukke opgøret til sidst, men den afgørende scoring udeblev.

AaB kom foran tidligt i kampen på en fejl af midtbanespilleren André Rømer, som mistede bolden tæt på eget mål.

Randers-træner Thomas Thomasberg lagde da heller ikke skjul på, at der ikke er plads til den slags fejl.

- Nogle af de boldtab vi lavede blev dyrebare. Derfor har jeg også sagt til spillerne, at jeg ikke kommer til at bede dem om bare at losse bolden væk, men det handler om at træffe den bedste beslutning, siger Thomasberg.

På trods af fejlene var træneren ganske glad for præstationen. Han roste blandt andet holdets evne til at komme tilbage i kampen.

- Jeg er rigtig glad for indsatsen. Vi havde en god energi, og selv om vi kom bagud, kom vi godt igen, siger Randers-træneren.

Randers FC har nu to ugers superliga-pause inden udekampen mod FC Nordsjælland i Farum. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Var ærgerlig over sin fejl

André Rømer var ærgerlig over sin fejl ved gæsternes første scoring.

- På det første mål smed jeg bolden håbløst væk, hvorefter de satte to-tre afleveringer sammen. Vi var i ubalance, og derfor blev vi straffet. Det tager jeg på min kappe, siger en ærlig André Rømer.

Rømer fik dog rettet op på fejlen godt fem minutter senere, da han kanonerede bolden i kassen fra distancen. Et mål, som midtbanespilleren følte var på sin plads.

- Jeg skyldte et efter det første mål. Hvis vi skal blive endnu bedre, skal vi have udryddet de dumme fejl. Det har ikke været kendetegnende for sæsonen, men de var der desværre mod AaB, siger André Rømer.