Randers-rocker døde i politiets varetægt: Stadig uvist hvad der skete

Natten til torsdag den 17. maj i år fik den 45-årige Hells Angels-rocker fra Randers Stefan Ranjith Pedersen – bedre kendt som 'Stella' – hjertestop. Det lykkedes at genoplive ham på Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor han dog senere døde.

Lige siden er omstændighederne omkring dødsfaldet blevet undersøgt. Rockeren døde nemlig i politiets varetægt, da en patrulje assisterede en ambulance i forbindelse med hjertestoppet.

Vores redegørelse sendes, når den er færdig, til Statsadvokaten i Viborg, som skal træffe en afgørelse. Christel Nørnberg Stigaard, Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Opgaven med at få klarhed over sagen står Den Uafhængige Politiklagemyndighed for. Men selvom det er over et halvt år siden, at rockeren døde, er der ingen konklusion i sagen endnu.

- Jeg kan ikke sige så meget andet, at vi stadig undersøger sagen. Vores redegørelse sendes, når den er færdig, til Statsadvokaten i Viborg, som skal træffe en afgørelse, siger chefkonsulent hos politiklagemyndigheden, Christel Nørnberg Stigaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen hende er det ikke unormalt, at en sag tager så lang tid for klagemyndigheden at behandle.

Flere hundrede til bisættelsen

Det er også normal procedure, at sagen overgår netop hertil, når en person er død i politiets varetægt.

Stefan Ranjith Pedersen var med til at etablere HA-afdelingen i Randers for omkring 20 år siden, og han har i alle årene på trods af sin beskedne størrelse været en markant figur i det randrusianske rockermiljø.

Til hans bisættelse i slutningen af maj mødte der da derfor også flere hundrede pårørende og 'brødre' fra HA op. Der var sågar folk fra lande som Rusland, USA og Brasilien repræsenteret ved bisættelsen.

Ligesom en stor skare fra Danmark, Skandinavien, England, Holland og Tyskland viste den kendte rocker den sidste respekt.

Bisættelsen foregik fra Skt. Andreas Kirke i det nordlige Randers.