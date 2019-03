Randers FC vælger den næsten sikre overlevelse

AaB og Randers FC har valgt at stå over for Vendsyssel og Hobro i det kommende nedrykningsslutspil.

Som nummer syv og otte i grundspillet var AaB og Randers sikret retten som henholdsvis første- og andenvælger, og ingen af dem var interesseret i at møde Sønderjyske.

Læs også Skuffelse i Randers-lejren: - Den er rigtig tung

Med valget af Vendsyssel og Hobro er de to klubber stort set garanteret ikke at blive fedtet ind i de frygtede nedrykningsplayoff-kampe.

AaB og Randers FC har henholdsvis 36 og 34 point, mens Vendsyssel og Hobro har 22 og 21 point i pulje 2.

Dermed er det stort set umuligt for AaB og Randers at blive overhalet af Vendsyssel og Hobro i puljen, hvor der skal spilles seks runder.

Der er anderledes spænding i nedrykningsslutspillets pulje 1, der får deltagelse af AGF, Horsens, Sønderjyske og Vejle.

AGF og Horsens har hver 31 point, mens Sønderjyske har 28. Vejle får svært ved at komme væk fra sidstepladsen, da oprykkerholdet blot har 20 point.

VIDEO: Umiddelbart efter kampen var Skipperligaen direkte igennem fra Odense med reaktioner fra Randers FC-lejren. Se det her: