Randers FC-træner risikerer at miste georgisk målscorer

Randers fik søndag eftermiddag hevet sæsonens anden sejr i hus i Superligaen.

Det skete, da kronjyderne overbevisende besejrede lokalrivalerne fra Hobro 3-0 på hjemmebanen i Randers.

Læs også Effektive Randers slår Hobro i målrigt lokalopgør

Målene blev scoret af André Rømer, Emil Riis Jakobsen og Saba Lobzhanidze, og særligt sidstnævnte har imponeret i denne sæson.

Lobzhanidze har markeret sig så positivt, at han ikke vil udelukke et skifte i det nuværende transfervindue.

- Jeg er glad for at være i Randers, men jeg ved ikke, om jeg spiller her til september. Jeg må se tiden an, siger Saba Lobzhanidze.

It's Saba-time! Saba Lobzhanidze peger på sit imaginære armbåndsur efter sin scoring til 3-0. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Udelukker ikke et salg

Randers-træner Thomas Thomasberg udelukker heller ikke et salg af den hurtige offensivspiller.

- Randers kan ikke selv bestemme, hvorvidt vi sælger en spiller. Hvis der kommer et ualmindeligt godt tilbud, så sælger vi, siger Thomasberg.

Han er glad for sin målscorer, som han ser et stort lys i.

- Saba Lobzhanidze er en af de spillere, der har noget særligt. Han har noget fart, som modstanderne er nød til at forholde sig til, siger Randers-træner Thomas Thomasberg.

Den georgiske offensivspiller har spillet samtlige minutter i Superligaen i denne sæson, men havde inden kampen mod Hobro endnu ikke formået at score.

- Saba Lobzhanidze kan godt spille bedre fodbold, end han gjorde mod Hobro, men det mål, han scorede, var utrolig vigtigt for ham. Han har haft en lille måltørke, så målet er godt for hans selvtillid, siger Thomasberg.

Angriberen selv var ligeledes godt tilfreds med scoringen mod lokalrivalerne fra Hobro.

- Jeg har manglet lidt selvtillid på det seneste, så målet var meget vigtigt for mig.

- I sidste sæson spillede jeg næsten ingen hele kampe, så det har givet mig en tro på mig selv, at jeg har fået fuld spilletid i sæsonen indtil videre, siger Saba Lobzhanidze.