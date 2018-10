SønderjyskE holder presset på Randers FC

Kronjyderne kan stige mange pladser, hvis de slår SønderjyskE i søndagens superligakamp.

Læs også Randers-træner er vildt irriteret efter 0-4 mod FCK

De to hold ligger under midten i ligaen, men holdene ligger tæt, og tre point kan betyde, at Randers, der inden kampen har 14 point, kan overhale hele tre hold - herunder SønderjyskE.

Læs også Randers hiver ét point med hjem fra udekamp i Vejle

De to hold mødte sidst hinanden under en træningskamp, hvor SønderjyskE vandt 1-0, men søndagens kamp finder sted på BioNutria Park i Randers, og måske hjemmebanen kan hjælpe randrusianerne med at få point med hjem.