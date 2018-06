Randers FC forlænger med alsidig forsvarsspiller

Fodboldspilleren Erik Marxen bliver i Randers FC frem til udgangen af december næste år.

Parterne er blevet enige om at forlænge samarbejdet, der ellers stod til at udløbe med udgangen af juni.

- Sidste sæson var en rutsjebanetur, hvor følelserne sad uden på tøjet, men det var også en sæson, hvor jeg fik enormt meget ansvar. Erik Marxen, Randers FC.

- Derfor er jeg også glad for, at vi er blevet enige om en forlængelse, og jeg glæder mig til fortsat at være en stor del af projektet, siger Erik Marxen til Randers FC's Twitter-profil.

Forsvarsspilleren kom for tre år siden til Randers FC fra AC Horsens.

Siden har Erik Marxen spillet 94 kampe og lavet seks mål for Randers FC, der i sidste sæson deltog i nedrykningsspillet i Superligaen, inden klubben reddede sig i den bedste række.

Klubben ser frem til at fortsætte samarbejdet.

- Spillerne tror på projektet, og Erik Marxen bliver en vigtig spiller i den kommende sæson.

- Han har bevist, at han ud over at være en dygtig venstre back også mestrer at spille i midterforsvaret, så med ham er vi rigtig godt stillet i defensiven, siger Søren Pedersen, der er sportslig og kommerciel direktør i Randers FC.