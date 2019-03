Fællesspisning, strikkeklub og legetøjsbyttemarked er blandt nogle af de tiltag, et nyt kulturhus i Mørke på Djursland skal danne rammerne om.

Bag det nye projekt 'Byens Hus' står en gruppe frivillige kræfter, der er i fuld gang med at etablere byens nye samlingspunkt.

Vi har fået fem radiatorer fra rådhuset i Rønde, og nogle af murstenene kommer fra AGF i Fredensvang. Lotte Bo Pedersen, frivillig, Byens Hus

- Sådan et projekt kan lykkes, fordi der er mange mennesker, der byder ind og lægger noget frivillig arbejdskraft. Det handler først og fremmest om, at der er nogle ildsjæle, der tør tage nogle beslutninger og få ting til at ske, fortæller Lotte Bo Pedersen, der er frivillig i byggegruppen i Byens Hus.

Et moderne forsamlingshus

I Mørke er der 1600 indbyggere, hvoraf mange allerede har udtrykt deres begejstring og er kommet med idéer til, hvad huset kan bruges til.

Lotte Bo Pedersen er en af de frivillige kræfter bag projektet.

- Det er fuldstændig fantastisk med alle de initiativer, og vi kan ikke få samlingssteder nok. Folk vil hinanden, fortæller Lene Munk Gravesen, beboer i Mørke.

De frivillige bag projektet håber, at 'Byens Hus' vil blive brugt af alle generationer.

Jeg kunne godt forestille mig, at de unge fik en dag om ugen, hvor det er deres sted. Lotte Bo Pedersen, frivillig, Byens Hus

- Jeg håber, det bliver et samlingspunkt og et pulserende sted, hvor folk har lyst til at komme, fortæller Lotte Bo Pedersen.

Hun håber særligt, at de unge kan få et sted at være.

- Jeg kunne godt forestille mig, at de unge fik en dag om ugen, hvor det er deres sted, fortæller Lotte Bo Pedersen.

Arrangementerne i huset vil som udgangspunkt være åbne for alle, men det vil også være muligt at leje huset til et lukket arrangement mod betaling.

En del af murstenene i det nye kulturhus kommer fra AGF i Fredensvang.

Genbrug af materialer

En af hovedtankerne bag projektet er at genbruge gammelt materiale til at bygge det nye kulturhus.

- Vi har fået fem radiatorer fra rådhuset i Rønde, og nogle af murstenene kommer fra AGF i Fredensvang, fortæller Lotte Bo Pedersen.

I det nye forsamlingshus vil der blandt andet være en galleri-gang med mulighed for udstillinger og et køkken med serveringsluge.

De første spadestik blev taget i maj, men det er endnu uvist, hvornår byens nye samlingssted står klar til brug.