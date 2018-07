Råd fra apoteker: Sådan opbevarer du medicin i sommervarmen

Det kan være svært at vide, hvad man skal gøre af sin medicin, når det er så varmt, som det er for tiden.

Det bekræfter Lisbeth Høgh, der er apoteker ved Ebeltoft Apotek, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Folk er meget i tvivl om, hvordan de bedst opbevarer deres medicin. Vi har mange turister her i Ebeltoft, og mange sover i telt, og de kan også nemt komme i tvivl om, hvordan man opbevarer medicin, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en dårlig idé at komme al medicin ind i køleskabet. Lisbeth Høgh, apoteker, Ebeltoft Apotek

Lisbeth Høgh har ikke et magisk trick, der kan sikre den rette temperatur for alle medikamenter, men hun kan give nogle kvalificerede anbefalinger.

- Det, vi kan sige, er, at man skal prøve at læse indlægssedlen. Der står som regel, om der er nogle særlige forholdsregler. Det meste medicin skal opbevares mellem 15 og 25 grader, altså det vi kalder stuetemperatur, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Husk nu at læse indlægssedlen, når du har købt medicin.

Medicin kan miste værdi

I disse dage kan stuetemperaturen dog runde de 30 grader, og selv om det ikke er farligt at indtage medicin, der ikke har den rette temperatur, er det heller ikke specielt fordelagtigt.

- Jeg vil næppe tro, at medicin kan blive farligt. Men den kan aftage i værdi. Lad være med at komme al medicin ind i køleskabet, med mindre det fremgår af indlægssedlen. Der kan være medicin, der ikke kan tåle køleskab, siger apoteker Lisbeth Høgh og fortsætter:

- Der kan også dannes kondensvand i køleskabet, og så der kan der komme fugt. Det er der ikke ret meget medicin, der bryder sig om. Hvis der dannes fugt, kan der dannes nye forbindelser. Fugt er det værste, for så ved man ikke helt, hvad der sker.

På de fleste slags medicin vil det tydeligt fremgå, hvordan medicinen skal håndteres.

Husets koldeste sted

Der er et råd, som man i de fleste tilfælde kan benytte sig af, hvis man er tvivl om den rette temperatur, lyder det fra Lisbeth Høgh.

- Vores gode råd, at man skal anbringe medicinen på det koldeste sted i huset, hvis ikke det skal i køleskabet. Det kan godt være, det er svært at finde et sted med 25 grader for tiden, men man eventuelt bruge en køletaske. Tag kølebrikken ud og kom medicinen i køletasken, så er den et rimelig koldt sted.

Brug sund fornuft og spørg til råds, hvis du er i tvivl, lyder den afsluttende melding fra apotekeren i Ebeltoft.

Varmen smelter krav

Lægemiddelstyrelsen har tirsdag besluttet, at styrelsen ikke vil håndhæve de normale krav til butikkernes udvalg af håndkøbsmedicin.

Det skyldes, at sommervarmen gør det svært for de danske butikker at holde den håndkøbsmedicin, de har på hylderne, nede på den temperatur, som Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at medicinen skal opbevares ved.

Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

I første omgang er butikkerne fritaget de normale krav frem til 1. september, men perioden kan blive forlænget, hvis varmen fortsætter som hidtil.

