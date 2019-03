Professor: - Forældre kan hjælpe børn til bedre søvn

Det er ikke altid, at børnene gerne vil sove, når forældrene har brug for at drikke aftenkaffe og smide stængerne op på sofaens chaiselong.

For nogle børn er udfordringerne med søvnbesvær så store, at der må hjælpemidler til.

Til børn med diagnosen ADHD kan en kugledyne blandt andet være hjælpsomt.

Men før en kugledyne kan bevilges af kommunen eller regionen, kræver det, at børnene forinden har fået medicinsk behandling med melatonin.

Da langtidsvirkningerne endnu ikke er kortlagt, er lægerne dog forbeholdne over for den løsning.

Derfor foreslår Bobby Zachariae, der er professor i sundhedspsykologi ved Aarhus Universitet, at der kan begyndes et helt andet sted.

Senere sengetider

Ifølge professoren handler meget nemlig om at ændre vaner.

- Hvis det er vanskeligt at falde i søvn, så kan det være, at senere sengetider er løsningen. Går du senere og senere i seng, men fortsætter med at stå op på de samme tidspunkter, så kommer der en dag, hvor du bliver træt og lettere falder i søvn. Samtidig fastholdes søvnen bedre. Når søvnen begynder at blive bedre, kan der igen arbejdes med at gå tidligere i seng, foreslår han blandt andet.

Der skal også kigges på forældrenes interaktion med deres børn. Bobby Zachariae, professor i sundhedspsykologi på Aarhus Universitet

For forældrene kan en anden mulighed være, at børnenes søvnproblemer accepteres i den henseende, at de får lov at rejse sig fra sengen.

- En strategi kan være at ignorere børnene eller måske give dem en udgangsbillet eller to, som de kan bruge i løbet af aftenen. Der er lavet studier af, at den slags strategier kan være effektive, forklarer Bobby Zachariae.

Niårige Jens Aaby lider af svær ADHD. Lidelsen gør blandt andet, at han har svært ved at mærke træthed. En kugledyne gør noget nær underværker for ham.

Der skal også kigges på forældrene

Samtidig slår han fast, at melatonin kan have en gavnlig effekt for børn, der har søvnbesvær, selvom det ikke som udgangspunkt anbefales af lægerne.

- Søvn er en sårbar proces. Vi kan ikke bare sove, fordi vi gerne vil. Derfor kan kognitiv adfærdsterapi være hjælpsomt. Det handler blandt andet om, at soveværelset skal forbindes med søvnighed, tryghed og ro. Derfor skal videospil og den slags tages ud af soveværelset, siger han og fortsætter.

- Og så skal der også kigges på forældrenes interaktion med deres børn. Hvordan de forholder de sig, når deres børn har uhensigtsmæssig adfærd og ikke kan sove.