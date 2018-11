Prisvindende IT-firma beskyldes for at lyve og fuske

'Du skal slå til nu! Tilbuddet gælder ikke, hvis du ringer om 10 minutter!'

Det digitale konsulentbureau PLICO anklages for at bruge særdeles aggressive og tvivlsomme salgsmetoder over for små, nystartede virksomheder.

Læs også Firma tvinges til at fjerne ulovlig østeuropæisk chauffør-lejr

Bag anklagen står flere af virksomhedens tidligere medarbejdere samt en aarhusianer, der for nylig havde en ubehagelig oplevelse med en sælger fra PLICO.

Det handler bare om at tjene, og så er det egentlig lige meget, om man fortæller sandheden. Nadja Trolle Mouritsen, tidligere ansat i Business Solution

For to uger siden sad freelancejournalist Henrik Lomholt Rasmussen over for en sælger fra PLICO. Henrik var blevet ringet op af firmaet og havde indvilliget i at få besøg i sit hjem i det indre Aarhus.

Sælgeren fra PLICO ville nemlig forære Henrik en hjemmeside.

- Han rablede løs om, at man var i gang med en kampagne i Aarhus-området, hvor man ville tilbyde en hjemmeside til en værdi af 20.000 kroner, siger Henrik Lomholt Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Webdok: Ilden tog Gudrun, Inger-Lis og Johanne på plejehjemmet

Til gengæld for hjemmesiden skulle firmaet have lov til at reklamere med den.

Ude ad døren på 30 sekunder

Tilbuddet gjaldt nu og her, og sælgeren kunne ikke oplyse, hvornår kampagnen sluttede. Jo mere, sælgeren snakkede, desto mere ubehagelig oplevede Henrik situationen.

- På et tidspunkt hiver han en kontrakt frem af sin attachemappe og siger, at man binder sig i 36 måneder for hosting og leje af domæne. Han skriver under, og jeg får kuglepen og kontrakt vendt mod mig, så jeg også kan skrive under, siger Henrik Lomholt Rasmussen og fortsætter:

- Da jeg sagde, at jeg ikke havde lyst til at skrive under nu og her, ændrede han fuldstændig adfærd. Meget pludseligt og abrupt smed han kontrakten tilbage i mappen, og inden for 30 sekunder var han ude af døren.

Jeg har selv overvejet, om det, jeg gjorde, var etisk korrekt. Ingrid Frederiksen, tidligere ansat i Business Solution.

IT-firmaet PLICO har hovedsæde her på Runetoften i det vestlige Aarhus. Foto: Google Maps

Bagefter googlede Henrik Lomholt Rasmussen navnet PLICO og fandt ud af, at firmaet indtil november 2017 hed Business Solution.

Et firma, der i facebookgruppen 'Advarsel-Business-Solution' er blevet voldsomt kritiseret af mange utilfredse kunder.

Læs også Kasper er på sit livs eventyr: - Det overgår mine vildeste drømme

- Jeg kunne se, at andre havde skrevet under og var blevet snydt for 15.000 kroner og havde fået stævninger, og så kom jeg til at tænke på, at den saks kunne jeg også have siddet i. Det var tydeligt, at det bare handlede om at få min underskrift på papiret og så hurtigt videre, siger Henrik Lomholt Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Henrik opfattede PLICO som utroværdigt og 'uldent i kanten', og hans opfordring er, at man som selvstændig skal passe meget godt på, hvis man bliver opsøgt af firmaet.

Vi ønsker ikke at sælge til nogen, hvis vi ikke tror, de bliver glade og tilfredse kunder. Mads Thomsen, salgsdirektør, PLICO

Etisk udfordret

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med flere tidligere sælgere, der har været ansat i Business Solution. En af dem er Ingrid Frederiksen, der var i ansat i firmaet fra april 2014 til februar 2017.

- Der var et stort fokus på resultater og en forventning om hurtige salg. Jeg har selv overvejet, om det, jeg gjorde, var etisk korrekt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Den gennemsnitlige sælger var der i 4 uger. Det er klart, at det ikke er sundt for hverken arbejdsmiljø eller arbejdsresultater.

Mens hun var ansat i Business Solution, var Ingrid Frederiksen selv involveret i en retssag med en erhvervsdrivende, der ville ud af sin kontrakt.

Hvis folk ville opsige deres kontrakt, så skulle det være per post, og så kunne man bagefter sige, at brevet ikke var kommet frem. Nadja Trolle Mouritsen, tidligere ansat i Business Solution

Ren grådighed

En anden tidligere ansat, der også gerne vil stå frem med navn, er Nadja Trolle Mouritsen. Hun var ansat i Business Solution i 10 måneder.

Hun stoppede i firmaet, fordi hun til sidst havde lyst til at græde ved tanken om at skulle på arbejde. Hun mener, at det er ledelsens menneskesyn, der er problemet.

- Det handler bare om at tjene en masse penge og så er det egentlig lige meget, om man fortæller sandheden. Det er ren grådighed. Der er ikke nogen empati for hverken ansatte eller kunder, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ledelsen i Business Solution bestod af produktionschef Phillip Kaas og salgsdirektør Mads Thomsen. De samme, som nu styrer PLICO.

Vi vil rigtig gerne høre fra virksomheder, der måtte have oplevet en aggressiv medarbejder. Mads Thomsen, salgsdirektør, PLICO

Sælgere røg i retten

Da Nadja Trolle Mouritsen var ansat i firmaet, kunne kunderne kun komme ud af deres kontrakter via brev.

- Hvis folk ville opsige deres kontrakt, skulle det være per post. Bagefter kunne man så sige, at brevet ikke var kommet frem. Man kunne ikke ringe eller skrive en mail, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også FotoTrine bundet til sit hjem i 20 år: Nu har hun fundet vej ud af angsten

Nadja Trolle Mouritsen var ansat i Business Solution i 2014, men hendes udlægning af forholdene i firmaet bakkes op af en højtstående medarbejder, der var i ansat i firmaet frem til 2017. Den højtstående medarbejder ønsker ikke at at stå frem med navn af hensyn til sin karriere.

PLICO: Uacceptabelt og beklageligt

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet salgsdirektør i PLICO Mads Thomsen. Han har ikke ønsket at blive interviewet, men har indvilliget i at svare på en række spørgsmål på skrift.

Hvad er din respons på kritikken af, at I udnytter små, nystartede iværksættere, at I anvender pistolsalg, og at I har behandlet flere kunder dårligt?

- Det er selvfølgelig en kritik, vi tager meget alvorligt. Langt størstedelen af vores kunder er yderst tilfredse med vores produkter og service. Vi lever af at hjælpe tilfredse kunder – og derfor har vi ingen som helst interesse i at overtale kunder til at være hos os, hvis de ikke får værdi af det.

Læs også Som ung eksploderede hans båd: Nu giver sejlturene ham humøret tilbage

De tidligere medarbejdere beskriver jeres salgsmetode som meget aggressiv og ikke fokuseret på kundens behov. Har I et problem med jeres salgsmetoder?

- Vi har ingen interesse i at have utilfredse kunder, da det jo er dem, vi lever af. Vi vil rigtig gerne høre fra virksomheder, der måtte have oplevet en aggressiv medarbejder, så vil vi naturligvis kigge nærmere på sagen. Det er ikke acceptabelt og meget beklageligt, hvis vi opleves som aggressive.

Der var en del utilfredshed fra kunder, da I hed Business Solution – er det en del af grunden til, at I har skiftet navn til PLICO?

- Vi har gået med tanken meget længe. Vores navn – Business Solution – er både for langt og ikke nemt at brande, da det er et generisk ord. Med vores nye navn mener vi i høj grad at have ramt noget meget unikt, kort samt nemt at huske – og gradvis skifter vi over til vores nye brand.

Gør I noget anderledes i PLICO, end I gjorde, da I hed Business Solution?

- Ja, vi har blandt andet skiftet system, så kunderne har lettere ved selv at redigere deres hjemmesider.