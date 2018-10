Indbrudsbølge hærger: Poul fik endevendt sit hjem

På mindre end tre måneder har Silkeborgensere 212 gange været udsat for indbrud. Det får Midt- og Vestjyllands Politi til at advare borgerne, for det er en massiv stigning.

72-årige Poul Henrik Søgaard var en af de mange borgere i Silkeborg, der siden den 1. august har haft indbrud i sit hjem.

Det er svært at sige hvorfor, men Silkeborg er blevet en del af motorvejsnettet, og traditionelt er det jo en måde, de lettere kan komme væk på. Bent Riber Nielsen, Leder af efterforskningssektionen, Silkeborg

- Det kan man ikke gøre noget ved. Man kan rydde op efter dem og så håbe, at man glemmer det. Og man tror, at alle dem, der går forbi, har gjort det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har boet på den samme adresse siden 1995, og det er nu anden gang på tre år, at han har haft indbrud, og i begge tilfælde har han stået tilbage med en følelse af afmagt.

Naboerne kan gøre en stor forskel, når det gælder om at skræmme indbrudstyvene væk, mens man er ude af huset.

- Jeg håber, de kommer, når jeg er hjemme. Så kan de få noget knippelsuppe. Så kan jeg i hvert fald forsvare os. Men man kan ikke forsvare sig, man ikke er hjemme. Så det hele er tømt, siger Poul Henrik Søgaard.

159 af indbruddene i byen siden 1. august er sket i private boliger, men også virksomheder og fritidshuse har stået for skud.

Politiet ruster op

Og det er mere end en fordobling sammenlignet med samme periode i de seneste, lyder det fra politiet i Silkeborg, der nu har reageret på indbrudsbølgen.

Politikommissær Bent Riber Nielsen ærgrer sig over den voldsomme stigning af indbrud.

- Vi har sat en gruppe på, som laver en større efterforskning. Vi har fået fængslet to indbrudstyve de sidste 14 dage. Det er utryghedsskabende for alle, og derfor laver vi en større indsats mod det, siger Bent Riber Nielsen, der er leder af efterforskningssektionen ved Politiet i Silkeborg.

Og det er ikke en let opgave for politiet. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er indbrudstyvene nemlig gode til at falde i et med deres omgivelser.

- Hvis folk klæder sig i hættetrøjer i det område, hvor han er på opdagelse, så gør han det samme. Er folk i jakke og skjorte der, hvor han bevæger sig rundt, så tager han selv jakke og skjorte på, siger Hans Peter de Place, der er konsulent hos Det Kriminalpræventive Råd.

Derfor opfordrer han i stedet til at holde øje med, hvilke personer der ofte kommer i området, så man kan se, hvis der går fremmede rundt i kvarteret.

- Vi skal ikke være bange eller nervøse for at gå hen og sige goddag og spørge, om man kan hjælpe folk med noget, siger Hans Peter de Place til TV2 ØSTJYLLAND.

Poul Henrik Søgaard har nu haft indbrud for anden gang, og denne gang har han mistet sin værdifulde møntsamling.

Poul Henrik Søgaard havde indbrud og fik stjålet sin møntsamling, som han vurderer til at have en værdi på over 100.000 kroner. Det skete, mens han var ude at rejse, og det gjorde kun frustrationen endnu større.

- Når man sidder den 19. eller 20. september i Indonesien og ikke skal hjem før den 11. oktober, så tænker man ”hvad har de nu lavet?”. Og det er hårdt. Og der er 28 timers rejse hjem, hvor man tænker på, hvad man skal hjem til, siger han.

Forklaringen på den noget kedelige trend er svær at slå fast, men Bent Riber Nielsen har et kvalificeret bud.

- Det er svært at sige hvorfor, men Silkeborg er blevet en del af motorvejsnettet, og traditionelt er det jo en måde, de lettere kan komme væk på. Vi har bestemt også nogle lokale, der laver noget, men vi har mange udefra, der kommer, siger efterforskningslederen til TV2 ØSTJYLLAND.