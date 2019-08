Popikoner skaber trafikale udfordringer

- Kør i god tid. Trafikken vil være påvirket mellem kl. 12 og 21, og Vejdirektoratet forventer ekstra rejsetid med størst risiko for kødannelser mellem kl. 15 og 18.

- Kommer du nord fra, skal du afsætte mellem ti og tyve minutters ekstra rejsetid i forbindelse med vejarbejdet med udlægning af ny asfalt på E45 Østjyske Motorvej ved Skanderborg.

- Slå navigationen fra og kør efter de gule skilte i området med teksten ’Smukfest’

- Hold dig orienteret mens du kører. Hav for eksempel appen Trafikinfo åben, så den læser nyheder og akutte hændelser op for dig.