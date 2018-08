Politikerne vil forbyde sprøjtegifte. Landmand: - Det er unødvendigt

For landmand Karl Ole Jokumsen er udsigten til et forbud mod ellers godkendte sprøjtegifte i Skanderborg Kommune et angreb på hans levebrød.

- Det er slet ikke nødvendigt. Vi kan ikke bare få det her trukket ned over hovedet, fordi det er vores levebrød, det går ud over, siger Karl Ole Jokumsen, der ejer godt 1000 hektar land i Bjedstrup mellem Ry og Skanderborg.

For Karl Ole Jokumsen er brugen af sprøjtemidlerne afgørende for at han kan producere foder til sin svinebesætning.

- Hvis jeg ikke må sprøjte mine marker, så vil det gå ud over min produktivitet i stalden og min produktion i det hele taget. Jeg ville få et større sygdomstryk, hvis jeg ikke har det helt sunde foder, som jeg selv dyrker og så har styr på og jeg kan være nødsaget til at bruge mere medicin inde i stalden og det går også ud over min økonomi, forklarer han.

Ifølge landmanden betyder brugen af sprøjtegifte, at han kan give sund foder til sine smågrise, som så behøver mindre medicin.

" Ren populisme"

For politikerne i Skanderborg Kommune er arbejdet på et forbud mod sprøjtemidler i nogle områder er forsøg på at sikre, at der også i fremtiden vil være rent drikkevand. Ren populisme, mener landmanden fra Bjedstrup.

- Det er noget, man gør af populistiske grunde, og jeg synes, at det er meget uheldigt, at det så får de konsekvenser på bagsiden af medaljen. Så kan politikerne pudse deres glorie ved, at der har gjort det her, siger han.

Socialdemokraterne frygter, at brugen af sprøjtegifte nær de områder, hvor vi hiver drikkevand op til overfladen vil forurene vandet.

Generelt forbud

Det er nemlig sprøjtemidler, som i forvejen er godkendt af Miljøstyrelsen, som Skanderborg Kommune vil forbyde i nogle områder. Noget som folketingspolitiker for Socialdemokraterne Jens Joel bakker fuldt op om.

- Jeg må sige, at jeg står 100 procent bag Skanderborg Kommune i den her sammenhæng, siger Jens Joel til TV2 ØSTJYLLAND.

- Stod det til Socialdemokratiet, så kunne man faktisk godt lave et helt generelt forbud i de her mest sårbare områder. Altså der hvor drikkevandet bliver taget op, og hvor det er mest sårbart. Der mener vi faktisk slet ikke, at man skal bruge sprøjtegift overhovedet.

Testede sprøjtemidler

Formanden for Landboforeningen i Odder Jens Gammelgaard kunne ikke være mere uenig.

- Vi bruger kun sprøjtemidler, som er testet og godkendt af Miljøstyrelsen og vi bør have fuld tillid til styrelsens analyse af pesticider, siger han.

- For vi skal selvfølgelig ikke bruge pesticider, der forurener grundvandet. vi skal have rent vand både til vores børn og kommende generationer.

Jens Joel køber imidlertid ikke præmissen om, at det er ok, når bare pesticiderne er godkendt.

- Det er helt rigtigt, at de her midler er godkendte, men pesticider bliver godkendt efter en gennemsnitsbetragtning og der er selvfølgelig varierende forhold derude, som gør, at man nogle steder, måske bør være lidt mere forsigtig, argumenterer han.

- Miljøministeriet har selv sagt, at den allermest effektive beskyttelse af de her områder, hvor vi trækker drikkevandet op, er et forbud mod sprøjtegifte.