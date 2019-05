Politiker vil tage milliarder fra kulturen: - Jeg vælger fru Jensen

- Politik handler om benhårde prioriteringer, og hvis jeg skal prioritere, om fru Jensen skal have noget rengøringshjælp, eller om der er noget kreativ teater, som skal have nogle penge, så vælger jeg fru Jensen.

Sådan lyder det fra folketingskandidat for Nye Borgerlige Lars Boje Mathiesen, der gerne vil tage milliarder fra kulturen til andre områder i samfundet.

Det siger han i en politisk debat her på TV2 ØSTJYLLAND.

Kulturarv på spil

Anledningen til debatten er, at direktøren for Kvindemuseet, Julie Rokkjær Birch, og bestyrelsesformanden for Dansk Rock Samråd, Claus Visbye, har pointeret, at kulturen bliver glemt i den igangværende valgkamp.

De mener, at kultur er en af hjørnestenene i vores samfund, og at der fortsat skal gives midler til både talentudvikling og den smalle kunst.

Ellers risikerer vi at tabe hele vores kulturarv og mangfoldighed på gulvet, lyder ræsonnementet.

Kultur fungerer ikke på markedsvilkår

Lars Boje Mathiesen mødtes i en debat med folketingskandidat for Alternativet, Tatjana Stenvad. Hun er ikke klar til lukke kulturkassen.

- Kulturen er super vigtig, og selvfølgelig skal der være penge til kulturen. Den har altid været på overførselsindkomst, men den skaber sammenhængskraft i samfundet, siger hun og fortsætter:

- Hvis højskolesangbogen skulle have fungeret på markedsvilkår, så ville vi ende med reklamer for Danske Bank og Trump, som vi kunne synge om i stedet for.

