Politiet jagter sprit– og narkobilister

I de kommende dage vil der være ekstra mange betjente til stede på de østjyske veje.

I uge 23 og 24 gennemfører politiet en landsdækkende indsats mod bilister, der kører med narkotika eller alkohol i blodet.

Læs også Michael blev kørt ned af en spritbilist: Tænk jer nu om

- Danskerne har gjort spritkørsel til et tabu, men på trods af det er der stadig trafikanter, der kører bil i påvirket tilstand, siger politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter Christian Berthelsen.

Tager pinsen med

Den målrettede indsats sker i samarbejde med TISPOL, der er det fælleseuropæiske færdselspolitisamarbejde. Det er derfor ikke kun i hele Danmark, at den øgede kontrol finder sted.

Det foregår i hele Europa, hvor alle politienheder, der har med færdsel og trafik at gøre, laver målrettede indsatser i uge 23.

Vi vil være til stede flere steder. Også steder hvor vi normalt ikke står. Derfor kan bilisterne forvente, at de risikerer at blive vinket ind. Christian Berthelsen, politiassistent, Rigspolitiets Nationale Færdelscenter

I Danmark har man dog valgt at udvide kontrollen, så man får 2. pinsedag med.

- Vi har yderligere taget uge 24 med, fordi vi har erfaringer med, at nogen er ude og drikke i pinsen og derefter kører hjem, siger Christian Berthelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Synlig i trafikken

Kontrollen vil betyde, at bilisterne kan forvente mere synligt politi på vejene og i trafikken. Derfor kan man allerede godt nu forvente at møde politiet på vejene.

Læs også Bilist sigtet efter at 18-årig cykelrytter blev dræbt

- Vi vil være til stede flere steder. Også steder hvor vi normalt ikke står. Derfor kan bilisterne forvente, at de risikerer at blive vinket ind, siger Christian Berthelsen.

Politiet håber på, at det øgede fokus kan være med til at få flere til at tænke over, hvilke konsekvenser det kan have at køre med spiritus eller narko i blodet.