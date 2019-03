Politiet finder fortsat våben i massevis i visitationszone

Den er ikke engang en måned gammel, men den har allerede ført meget med sig. Visitationszonen i det nordvestlige Aarhus er ifølge Østjyllands Politi meget givende.

- Der er stadigvæk en konflikt. Vi har haft en stor indsats derude, og vi bliver stadigvæk ved med at finde våben, så konflikten er i hvert fald ikke stoppet endnu, siger chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen, i dag til TV2 ØSTJYLLAND.

Indtil videre er der blevet foretaget 369 visitationer. Heraf er der beslaglagt 20 stikvåben, 13 slagvåben, 10 peberspray, en skarpladt pistol, to skudveste og to stikveste. Desuden er fire personer med relation til bandemiljøet blevet varetægtsfængslet.

Politiets visitationszone omfatter hovedsageligt området syd for Hasle Ringvej. Foto: Østjyllands Politi

- Jeg synes, det er meget, vi har fundet på så kort tid. Jeg synes, det er bekymrende, vi kan finde så mange våben i det offentlige rum på så kort tid. Omvendt er jeg lettet over, at vi har fundet dem, for det betyder, at de nu er taget ud af cirkulationen i de kriminelle miljøer, fortæller chefpolitiinspektøren.

Dog mener han ikke, at det handler om andet en den interne konflikt, der kører mellem to bander i området.

- Det har ikke udviklet sig, heldigvis, til andre end intern konflikt, men vi vurderer, at der stadigvæk er en konflikt og brug for vores øgede tilstedeværelse derude, siger Klaus Arboe Rasmussen.

Visitationszonen omfatter Trillegården, Kalmargade, Frydenlund og Botanisk Have. Hvis man bor i området, er der ifølge Østjyllands Politi ingen grund til at tage særlige sikkerhedsforanstaltninger.

- Jeg synes, man skal leve sit liv, som man hidtil har gjort det. Vi har hidtil kun set en intern uro mellem de her mennesker. Vi kører den mobile station derud hver dag, så hvis man føler sig utryg, så synes jeg, man skal komme hen og snakke med os, sagde Klaus Arboe Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND den 18. februar, da visitationszonen blev oprettet.

24-årig stukket ned

Så sent som i mandags fortalte TV2 ØSTJYLLAND, at en 24-årig mand var blevet stukket ned i et formodet bandeopgør i visitationszonen. En borger slog alarm til Østjyllands Politi klokken 00.09, og fortalte om et slagsmål mellem en gruppe mennesker.

Et privatfoto viser politibiler, der spærrer Jens Baggesens Vej ved Aldi fredag d. 8. februar, hvor to unge mænd blev overfaldet af ukendt gerningsmænd. Foto: Privat

Da politiet rykkede ud til Sandkåsvej i det vestlige Aarhus, fandt de en 24-årige, der var ramt af knivstikkene. Han blev behandlet for sine skader på hospitalet, men var uden for livsfare.

Visitationszonen gælder foreløbigt til og med mandag den 18. marts. På mandag vil Østjyllands Politi tage stilling til, hvorvidt zonen skal forlænges.