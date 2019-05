Halvandetårig blev væk fra sin mor: Politiet efterlyste ham

OPDATERING: Noah er fundet! Politiet fandt ham lidt over kl. 18 gående rundt i området tæt på, hvor han forsvandt.

- Han er uskadt og er nu kørt tilbage til sine forældre. Tak for hjælpen, skriver Østjyllands Politi i et tweet.

Østjyllands Politi efterlyste torsdag eftermiddag en dreng på halvandet år, som forsvandt fra sin mor ved Louisevej 35 i Brabrand.

På Louisevej 35a har en daginstitution adresse og her havde moderen netop hentet drengen, da han blev væk.

- Det var i forbindelse med at moderen hentede drengen, at han blev væk for hende, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Hun var uopmærksom et øjeblik og kan sidenhen ikke finde ham i nærområdet. Dét får hende til at ringe til os.

Vi efterlyser Noah på halvandet år, som omkring kl. 16.00 forsvandt fra sin mor ved Louisevej 35 i Brabrand. Vi er i fuld gang med at lede efter ham, men vil gerne have jeres hjælp. Noah har en armygrøn jakke på.



Ring til os via tlf. 114, hvis du ser ham. #politidk pic.twitter.com/krK5JQdAuV — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 9, 2019

Østjyllands Politi ledte mellem kl. 16 og 18 i nærområdet og satte alt ind, for at finde den halvandetårige Noah.

- Vi bruger alt, hvad der giver mening at bruge i eftersøgningen, for vi vil selvfølgelig gerne have ham hjem hurtigst muligt, sagde Jakob Christiansen i forbindelse med eftersøgningen.

Noah er kun 1,5 år, men kan selv gå. Politiet var dog usikre på, hvor langt den lille dreng kunne nå på egen hånd. Heldigvis nåede den lille dreng ikke alt for langt væk fra dét sted, hvor han blev væk fra sin mor.

Det var ude foran daginstituationen at Noah blev væk fra sin mor. Institutionen ligger nær Brabrandsøen.